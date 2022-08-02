https://ria.ru/20220802/arenda-1806639958.html

В Нижегородской области установили льготы по аренде на землю

В Нижегородской области установили льготы по аренде на землю - РИА Новости, 02.08.2022

В Нижегородской области установили льготы по аренде на землю

Правительство Нижегородской области установило льготу по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности региона, а также на... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:13

2022-08-02T13:13

2022-08-02T13:14

нижегородская область

экономика

глеб никитин

дмитрий чернышенко

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Правительство Нижегородской области установило льготу по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности региона, а также на неразграниченных территориях, сообщила пресс-служба губернатора.Решение о предоставлении этой меры утверждено губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в плане поддержки региональной экономики."Бизнес сможет получить льготу в 50% от годовой арендной платы за землю в случае, если использует участки для сельскохозяйственного назначения; для строительства и реконструкции объектов, по договорам аренды, заключенным после 1 января 2021 года, при условии отсутствия любых задолженностей перед областным бюджетом", - говорится в сообщении.Льготный период установлен с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года.Губернатор Нижегородской области отметил, что это постановление во многом направлено на поддержку реализующихся и новых инвестиционных проектов в регионе.Данная льгота в период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2024 года установлена также в отношении участков под объектами связи и центрами обработки данных. Отмечается, что льгота установлена в соответствии с поручением региональным властям заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.Все льготы, которые прописаны в постановлении, будут предоставляться по письменным обращениям арендаторов. Правительство Нижегородской области рекомендовало местным администрациям принять подобные документы и в отношении муниципальной собственности.

https://ria.ru/20220727/kredity-1805390555.html

https://ria.ru/20220720/biznes-1803868339.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, глеб никитин, дмитрий чернышенко, нижегородская область, россия