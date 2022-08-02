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При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека - РИА Новости, 02.08.2022
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:01
2022-08-02T18:01
2022-08-02T18:01
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украина
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Александровку, по улице Школьной ранены 3 человека", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска один раз обстреляли Александровку, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220801/verbovka-1806311250.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека
В ДНР сообщили, что при обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадали три человека