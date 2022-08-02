Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/aleksandrovka-1806749368.html
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека - РИА Новости, 02.08.2022
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:01
2022-08-02T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797346858_0:260:2715:1787_1920x0_80_0_0_37bcea5b74abdb635ff3f9f2ccd82a2e.jpg
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Александровку, по улице Школьной ранены 3 человека", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска один раз обстреляли Александровку, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220801/verbovka-1806311250.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797346858_0:6:2715:2042_1920x0_80_0_0_c376a17b69717ea142c327a95b62f178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
18:01 02.08.2022
 
При обстреле Александровки украинскими войсками пострадали три человека

В ДНР сообщили, что при обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадали три человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела со стороны украинских войск
Последствия обстрела со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками поселка Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Александровку, по улице Школьной ранены 3 человека", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска один раз обстреляли Александровку, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 06:06Специальная военная операция на Украине
Несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Киевом, заявили в МИД
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала