https://ria.ru/20220802/alchevsk-1806674207.html

Вологодская область доставила в Алчевск коммунальную и дорожную технику

Вологодская область доставила в Алчевск коммунальную и дорожную технику - РИА Новости, 02.08.2022

Вологодская область доставила в Алчевск коммунальную и дорожную технику

Вологодская область направила в подшефный Алчевск, второй по величине город Луганской народной республики, коммунальную и дорожную технику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:36

2022-08-02T14:36

2022-08-02T14:36

вологодская область

вологодская область

алчевск

жкх

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ВОЛОГДА, 2 авг – РИА Новости. Вологодская область направила в подшефный Алчевск, второй по величине город Луганской народной республики, коммунальную и дорожную технику, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.По его словам, в Алчевск доставили два мусоровоза, колесный экскаватор, бульдозер с отвалом и дорожный каток, а также 180 контейнеров для бытовых отходов. Это уже вторая партия техники, которая передана Алчевску в рамках подписанного в июне этого года соглашения о сотрудничестве. Помимо техники, Вологодская область взяла на себя ремонт ряда социальных учреждений Алчевска."На сегодня уже завершены работы в двух зданиях детских садов, где отремонтирована кровля и заменены оконные блоки, а также обновлены крыши 17 трансформаторных подстанций. Аналогичные работы продолжаются еще в двух дошкольных учреждениях. К новому учебному году проводится замена окон в здании городской школы. Кроме того, с использованием строительных материалов, поставленных из Вологодской области в качестве гуманитарной помощи, местные специалисты приводят в порядок крыши жилых домов", - цитирует пресс-служба слова замгубернатора Вологодской области Антона Стрижова.По информации пресс-службы, вологодские специалисты в предстоящие два года отремонтируют в городе четыре детских сада, шесть объектов здравоохранения, школы, 32 трансформаторных подстанции, два участка дорожной сети.

https://ria.ru/20220725/grant-1804823815.html

вологодская область

алчевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологодская область, алчевск, жкх