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Вологодская область доставила в Алчевск коммунальную и дорожную технику
Вологодская область доставила в Алчевск коммунальную и дорожную технику - РИА Новости, 02.08.2022
Вологодская область доставила в Алчевск коммунальную и дорожную технику
Вологодская область направила в подшефный Алчевск, второй по величине город Луганской народной республики, коммунальную и дорожную технику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:36
2022-08-02T14:36
2022-08-02T14:36
вологодская область
вологодская область
алчевск
жкх
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ВОЛОГДА, 2 авг – РИА Новости. Вологодская область направила в подшефный Алчевск, второй по величине город Луганской народной республики, коммунальную и дорожную технику, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.По его словам, в Алчевск доставили два мусоровоза, колесный экскаватор, бульдозер с отвалом и дорожный каток, а также 180 контейнеров для бытовых отходов. Это уже вторая партия техники, которая передана Алчевску в рамках подписанного в июне этого года соглашения о сотрудничестве. Помимо техники, Вологодская область взяла на себя ремонт ряда социальных учреждений Алчевска."На сегодня уже завершены работы в двух зданиях детских садов, где отремонтирована кровля и заменены оконные блоки, а также обновлены крыши 17 трансформаторных подстанций. Аналогичные работы продолжаются еще в двух дошкольных учреждениях. К новому учебному году проводится замена окон в здании городской школы. Кроме того, с использованием строительных материалов, поставленных из Вологодской области в качестве гуманитарной помощи, местные специалисты приводят в порядок крыши жилых домов", - цитирует пресс-служба слова замгубернатора Вологодской области Антона Стрижова.По информации пресс-службы, вологодские специалисты в предстоящие два года отремонтируют в городе четыре детских сада, шесть объектов здравоохранения, школы, 32 трансформаторных подстанции, два участка дорожной сети.
https://ria.ru/20220725/grant-1804823815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, алчевск, жкх
ВОЛОГДА, 2 авг – РИА Новости. Вологодская область направила в подшефный Алчевск, второй по величине город Луганской народной республики, коммунальную и дорожную технику, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.
По его словам, в Алчевск
доставили два мусоровоза, колесный экскаватор, бульдозер с отвалом и дорожный каток, а также 180 контейнеров для бытовых отходов. Это уже вторая партия техники, которая передана Алчевску в рамках подписанного в июне этого года соглашения о сотрудничестве. Помимо техники, Вологодская область взяла на себя ремонт ряда социальных учреждений Алчевска.
"На сегодня уже завершены работы в двух зданиях детских садов, где отремонтирована кровля и заменены оконные блоки, а также обновлены крыши 17 трансформаторных подстанций. Аналогичные работы продолжаются еще в двух дошкольных учреждениях. К новому учебному году проводится замена окон в здании городской школы. Кроме того, с использованием строительных материалов, поставленных из Вологодской области в качестве гуманитарной помощи, местные специалисты приводят в порядок крыши жилых домов", - цитирует пресс-служба слова замгубернатора Вологодской области Антона Стрижова.
По информации пресс-службы, вологодские специалисты в предстоящие два года отремонтируют в городе четыре детских сада, шесть объектов здравоохранения, школы, 32 трансформаторных подстанции, два участка дорожной сети.