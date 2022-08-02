Рейтинг@Mail.ru
СМИ: аэропорт Тайбэя усилил меры безопасности после угроз о "минировании" - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/aeroport-1806694777.html
СМИ: аэропорт Тайбэя усилил меры безопасности после угроз о "минировании"
СМИ: аэропорт Тайбэя усилил меры безопасности после угроз о "минировании" - РИА Новости, 02.08.2022
СМИ: аэропорт Тайбэя усилил меры безопасности после угроз о "минировании"
Тайбэйский аэропорт "Таоюань" усилил меры безопасности после получения письма с угрозами о "минировании" для срыва визита на Тайвань спикера палаты... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:20
2022-08-02T15:20
в мире
цай инвэнь
сша
пекин
тайвань
конгресс сша
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745890541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e619f8091aa32362d5573794b29ded4a.jpg
ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Тайбэйский аэропорт "Таоюань" усилил меры безопасности после получения письма с угрозами о "минировании" для срыва визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает газета "Чжунго шибао".Ранее во вторник газета "Хуаньцю шибао" сообщала, что аэропорт Тайбэя "Таоюань" получил письмо с угрозами о трех заложенных на его территории взрывных устройствах для срыва визита на Тайвань Пелоси, хотя, по информации тайваньских СМИ, она должна прибыть в другой аэропорт.Как сообщает издание, администрация аэропорта и Бюро авиационной полиции направили сотрудников службы безопасности для усиления досмотра и поиска подозрительных предметов в зонах большого скопления народа в аэропорту "Таоюань"."Сотрудники полиции патрулируют аэропорт при боевом оружии", - отмечает издание.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что что Пелоси во главе делегации США, численность которой по разным сведениям составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00 - 17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
https://ria.ru/20220717/minirovanie-1803084994.html
https://ria.ru/20220717/aeroport-1803027145.html
сша
пекин
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745890541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0118fc4c1499f2c5c60602480bb67768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цай инвэнь, сша, пекин, тайвань, конгресс сша, мид кнр
15:20 02.08.2022
 
СМИ: аэропорт Тайбэя усилил меры безопасности после угроз о "минировании"

"Чжунго шибао": аэропорт "Таоюань" усилил меры безопасности после угроз о "минировании"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту
Люди в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Люди в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Тайбэйский аэропорт "Таоюань" усилил меры безопасности после получения письма с угрозами о "минировании" для срыва визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает газета "Чжунго шибао".
Ранее во вторник газета "Хуаньцю шибао" сообщала, что аэропорт Тайбэя "Таоюань" получил письмо с угрозами о трех заложенных на его территории взрывных устройствах для срыва визита на Тайвань Пелоси, хотя, по информации тайваньских СМИ, она должна прибыть в другой аэропорт.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 20:46Туризм
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Как сообщает издание, администрация аэропорта и Бюро авиационной полиции направили сотрудников службы безопасности для усиления досмотра и поиска подозрительных предметов в зонах большого скопления народа в аэропорту "Таоюань".
"Сотрудники полиции патрулируют аэропорт при боевом оружии", - отмечает издание.
Ранее тайваньские СМИ сообщали, что что Пелоси во главе делегации США, численность которой по разным сведениям составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00 - 17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
Кишиневский аэропорт - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 12:18
Кишиневский аэропорт проверяют из-за сообщения о минировании
 
В миреЦай ИнвэньСШАПекинТайваньКонгресс СШАМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала