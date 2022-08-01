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Генсек НАТО приветствовал отправление судна с украинским зерном из Одессы
Генсек НАТО приветствовал отправление судна с украинским зерном из Одессы - РИА Новости, 01.08.2022
Генсек НАТО приветствовал отправление судна с украинским зерном из Одессы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует отправление первого судна с украинским зерном из порта Одессы, и поблагодарил Турцию за ее "ключевую роль" РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:27
2022-08-01T14:27
2022-08-01T14:29
одесса
турция
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йенс столтенберг
черное море
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БРЮССЕЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует отправление первого судна с украинским зерном из порта Одессы, и поблагодарил Турцию за ее "ключевую роль" в этом вопросе.В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан.Генсек добавил, что союзники по НАТО "решительно поддерживают" полную реализацию соглашений, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220801/zerno-1806388561.html
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одесса, турция, украина, нато, оон, министерство инфраструктуры украины, йенс столтенберг, черное море, россия
14:27 01.08.2022 (обновлено: 14:29 01.08.2022)
Генсек НАТО приветствовал отправление судна с украинским зерном из Одессы
Генсек НАТО Столтенберг поприветствовал отправку первой партии украинского зерна из Одессы