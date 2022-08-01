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Ожидается начало транспортировки зерна с Украины по коридору в Черном море - РИА Новости, 01.08.2022
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Ожидается начало транспортировки зерна с Украины по коридору в Черном море
Ожидается начало транспортировки зерна с Украины по коридору в Черном море - РИА Новости, 01.08.2022
Ожидается начало транспортировки зерна с Украины по коридору в Черном море
Транспортировка зерна с Украины по безопасному коридору в Черном море может начаться в понедельник, загрузка судов завершена, техническая работа тоже. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T00:31
2022-08-01T00:31
экономика
украина
россия
черное море
оон
евросоюз
ибрагим калын
хулуси акар
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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Транспортировка зерна с Украины по безопасному коридору в Черном море может начаться в понедельник, загрузка судов завершена, техническая работа тоже.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил в воскресенье, что транспортировка зерна с Украины может начаться 1 августа. По его данным, загрузка судов завершена. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прохождение судна с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители Координационного центра в Стамбуле.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым в воскресенье заявил, что технические работы по отгрузке первого судна с зерном в Черном море завершены, сам процесс отгрузки планируют начать в ближайшее время.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в совместном центре в Стамбуле работает группа российских военных. Он также призвал не забывать о взаимной увязке вывоза зерна из украинских портов и разблокирования косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки российских зерна, удобрений и других аналогичных товаров.Москва рассчитывает, что в скором времени стамбульские соглашения начнут реализовываться в полном объеме, а генсек ООН Антониу Гутерреш сделает все для снятия препятствий для российского продовольствия, введенных США и ЕС, заявлял на заседании СБ первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Он также подчеркнул, что ничто в подписанном меморандуме не мешает Москве продолжать обеспечивать демилитаризацию Украины, а размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения, Россия продолжит уничтожать военные цели.
https://ria.ru/20220731/zerno-1806287600.html
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экономика, украина, россия, черное море, оон, евросоюз, ибрагим калын, хулуси акар, алексей резников
00:31 01.08.2022
 
Ожидается начало транспортировки зерна с Украины по коридору в Черном море

Начало транспортировки зерна с Украины по коридору в Черном море ожидается в понедельник

© РИА Новости / Дмитрий МакеевЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Зерно. Архивное фото
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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Транспортировка зерна с Украины по безопасному коридору в Черном море может начаться в понедельник, загрузка судов завершена, техническая работа тоже.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил в воскресенье, что транспортировка зерна с Украины может начаться 1 августа. По его данным, загрузка судов завершена. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прохождение судна с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители Координационного центра в Стамбуле.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым в воскресенье заявил, что технические работы по отгрузке первого судна с зерном в Черном море завершены, сам процесс отгрузки планируют начать в ближайшее время.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в совместном центре в Стамбуле работает группа российских военных. Он также призвал не забывать о взаимной увязке вывоза зерна из украинских портов и разблокирования косвенных и прямых ограничений на передвижение на внешние рынки российских зерна, удобрений и других аналогичных товаров.
Москва рассчитывает, что в скором времени стамбульские соглашения начнут реализовываться в полном объеме, а генсек ООН Антониу Гутерреш сделает все для снятия препятствий для российского продовольствия, введенных США и ЕС, заявлял на заседании СБ первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Он также подчеркнул, что ничто в подписанном меморандуме не мешает Москве продолжать обеспечивать демилитаризацию Украины, а размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения, Россия продолжит уничтожать военные цели.
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ЭкономикаУкраинаРоссияЧерное мореООНЕвросоюзИбрагим КалынХулуси АкарАлексей Резников
 
 
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