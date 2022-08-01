В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год
В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год
Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 1 авг – РИА Новости. Мурманская область остается лидером по заявкам на получение "Гектара Арктики", подано 4,5 тысячи заявок, причем почти 400 из них – от жителей других регионов России, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
Глава региона подчеркнул, что за истекший год с момента запуска работы программы Мурманская область остаётся лидером по заявкам среди всех арктических регионов. "Для получения "Гектара Арктики" на Кольском полуострове подано 4,5 тысячи заявлений, получено две тысячи участков земли и ещё 600 заявок – на стадии заключения договоров. Программа уже доступна для всех жителей России, и почти 400 заявлений подано от жителей других регионов", - сказал Андрей Чибис.
Губернатор отметил, что основной задачей при реализации проекта для регионального правительства остается повышение интереса к получению земли, чтобы желание людей жить и развиваться на Севере не ослабевало. Чибис напомнил, что "Гектар Арктики" можно объединить с программами "Губернаторский стартап", "Свой дом в Арктике", мерами поддержки для развития придорожного сервиса и многими другими.
"Мы видим, что интерес к "Гектару Арктики" не ослабевает – наши земляки и соотечественники ежемесячно подают не менее ста заявлений", – сказал губернатор.
Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.