https://ria.ru/20220801/zayavki-1806408794.html

В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год

В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год - РИА Новости, 01.08.2022

В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год

Мурманская область остается лидером по заявкам на получение "Гектара Арктики", подано 4,5 тысячи заявок, причем почти 400 из них – от жителей других регионов... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:38

2022-08-01T13:38

2022-08-01T13:38

мурманская область

мурманская область

кольский полуостров

россия

дальневосточный гектар

общество

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МУРМАНСК, 1 авг – РИА Новости. Мурманская область остается лидером по заявкам на получение "Гектара Арктики", подано 4,5 тысячи заявок, причем почти 400 из них – от жителей других регионов России, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.Глава региона подчеркнул, что за истекший год с момента запуска работы программы Мурманская область остаётся лидером по заявкам среди всех арктических регионов. "Для получения "Гектара Арктики" на Кольском полуострове подано 4,5 тысячи заявлений, получено две тысячи участков земли и ещё 600 заявок – на стадии заключения договоров. Программа уже доступна для всех жителей России, и почти 400 заявлений подано от жителей других регионов", - сказал Андрей Чибис.Губернатор отметил, что основной задачей при реализации проекта для регионального правительства остается повышение интереса к получению земли, чтобы желание людей жить и развиваться на Севере не ослабевало. Чибис напомнил, что "Гектар Арктики" можно объединить с программами "Губернаторский стартап", "Свой дом в Арктике", мерами поддержки для развития придорожного сервиса и многими другими."Мы видим, что интерес к "Гектару Арктики" не ослабевает – наши земляки и соотечественники ежемесячно подают не менее ста заявлений", – сказал губернатор.Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.

https://ria.ru/20220629/sotspodderzhka-1799009476.html

https://ria.ru/20220629/murmansk-1799008858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мурманская область, кольский полуостров, россия, дальневосточный гектар, общество