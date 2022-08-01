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В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год - РИА Новости, 01.08.2022
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Мурманская область
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В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год
В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год - РИА Новости, 01.08.2022
В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год
Мурманская область остается лидером по заявкам на получение "Гектара Арктики", подано 4,5 тысячи заявок, причем почти 400 из них – от жителей других регионов... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:38
2022-08-01T13:38
мурманская область
мурманская область
кольский полуостров
россия
дальневосточный гектар
общество
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МУРМАНСК, 1 авг – РИА Новости. Мурманская область остается лидером по заявкам на получение "Гектара Арктики", подано 4,5 тысячи заявок, причем почти 400 из них – от жителей других регионов России, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.Глава региона подчеркнул, что за истекший год с момента запуска работы программы Мурманская область остаётся лидером по заявкам среди всех арктических регионов. "Для получения "Гектара Арктики" на Кольском полуострове подано 4,5 тысячи заявлений, получено две тысячи участков земли и ещё 600 заявок – на стадии заключения договоров. Программа уже доступна для всех жителей России, и почти 400 заявлений подано от жителей других регионов", - сказал Андрей Чибис.Губернатор отметил, что основной задачей при реализации проекта для регионального правительства остается повышение интереса к получению земли, чтобы желание людей жить и развиваться на Севере не ослабевало. Чибис напомнил, что "Гектар Арктики" можно объединить с программами "Губернаторский стартап", "Свой дом в Арктике", мерами поддержки для развития придорожного сервиса и многими другими."Мы видим, что интерес к "Гектару Арктики" не ослабевает – наши земляки и соотечественники ежемесячно подают не менее ста заявлений", – сказал губернатор.Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.
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мурманская область, кольский полуостров, россия, дальневосточный гектар, общество
13:38 01.08.2022
 
В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год

В Мурманской области на "Гектар Арктики" подали 4,5 тысячи заявок за год

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 1 авг – РИА Новости. Мурманская область остается лидером по заявкам на получение "Гектара Арктики", подано 4,5 тысячи заявок, причем почти 400 из них – от жителей других регионов России, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
Глава региона подчеркнул, что за истекший год с момента запуска работы программы Мурманская область остаётся лидером по заявкам среди всех арктических регионов. "Для получения "Гектара Арктики" на Кольском полуострове подано 4,5 тысячи заявлений, получено две тысячи участков земли и ещё 600 заявок – на стадии заключения договоров. Программа уже доступна для всех жителей России, и почти 400 заявлений подано от жителей других регионов", - сказал Андрей Чибис.
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"Мы видим, что интерес к "Гектару Арктики" не ослабевает – наши земляки и соотечественники ежемесячно подают не менее ста заявлений", – сказал губернатор.
Программа "Дальневосточный гектар", позволяющая гражданам бесплатно получить до одного гектара земли на Дальнем Востоке, действует с 2016 года, а программа "Арктический гектар", распространяющая этот механизм на земли в Арктической зоне РФ, начала действовать в 2021 году. Эти программы направлены на создание таких условий, чтобы можно было комфортно жить, строить свой дом, вести подсобное хозяйство и организовать бизнес.
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Мурманская областьМурманская областьКольский полуостровРоссияДальневосточный гектарОбщество
 
 
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