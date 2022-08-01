https://ria.ru/20220801/zamorozka-1806427297.html

Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро

Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро - РИА Новости, 01.08.2022

Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро

Франция заморозила российские активы на сумму, превышающую миллиард евро, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:29

2022-08-01T14:29

2022-08-01T15:21

экономика

франция

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости. Франция заморозила российские активы на сумму, превышающую миллиард евро, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при Министерстве финансов и экономики Гийом Валетт-Валла.По словам чиновника, речь идет о финансовых и нефинансовых инструментах, например, недвижимости.В конце марта Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро.Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели против Москвы ряд жестких санкций, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html

франция

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, франция, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии