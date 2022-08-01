14:29 01.08.2022 (обновлено: 15:21 01.08.2022)
Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро
Минфин Франции заявил о заморозке российских активов на сумму 1,2 миллиарда евро
© Depositphotos / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
© Depositphotos / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости. Франция заморозила российские активы на сумму, превышающую миллиард евро, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при Министерстве финансов и экономики Гийом Валетт-Валла.
"Сумма замороженных российских активов (во Франции. — Прим. ред.) составляет 1,2 миллиарда евро, не считая активов российского Центрального банка", — заявил глава Управления изданию Tribune.
По словам чиновника, речь идет о финансовых и нефинансовых инструментах, например, недвижимости.
В конце марта Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро.
Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели против Москвы ряд жестких санкций, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.