Рейтинг@Mail.ru
Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/zamorozka-1806427297.html
Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро
Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро - РИА Новости, 01.08.2022
Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро
Франция заморозила российские активы на сумму, превышающую миллиард евро, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:29
2022-08-01T15:21
экономика
франция
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152926/56/1529265680_0:0:7000:3938_1920x0_80_0_0_2b75a7a63c8682fb5f591dcf1d2fb674.jpg
ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости. Франция заморозила российские активы на сумму, превышающую миллиард евро, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при Министерстве финансов и экономики Гийом Валетт-Валла.По словам чиновника, речь идет о финансовых и нефинансовых инструментах, например, недвижимости.В конце марта Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро.Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели против Москвы ряд жестких санкций, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152926/56/1529265680_596:0:6817:4666_1920x0_80_0_0_0021141688c4e724cee29c62dabb12c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, франция, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
14:29 01.08.2022 (обновлено: 15:21 01.08.2022)
 
Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро

Минфин Франции заявил о заморозке российских активов на сумму 1,2 миллиарда евро

© Depositphotos / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Depositphotos / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 авг — РИА Новости. Франция заморозила российские активы на сумму, превышающую миллиард евро, заявил глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при Министерстве финансов и экономики Гийом Валетт-Валла.

"Сумма замороженных российских активов (во Франции. — Прим. ред.) составляет 1,2 миллиарда евро, не считая активов российского Центрального банка", — заявил глава Управления изданию Tribune.

По словам чиновника, речь идет о финансовых и нефинансовых инструментах, например, недвижимости.
В конце марта Франция заморозила активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро.
Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели против Москвы ряд жестких санкций, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) в штаб-квартире ЛАГ - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 08:00
"Запад запаниковал". США и Франция проиграли России континент
 
ЭкономикаФранцияРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала