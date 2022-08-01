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В Германии филологи выступили против гендерно-нейтрального языка на ТВ
В Германии филологи выступили против гендерно-нейтрального языка на ТВ - РИА Новости, 01.08.2022
В Германии филологи выступили против гендерно-нейтрального языка на ТВ
В Германии около 90 филологов и германистов выступили против гендерно-нейтрального языка на общественно-правовом телевидении, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:32
2022-08-01T15:32
2022-08-01T16:25
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германия
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БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости. В Германии около 90 филологов и германистов выступили против гендерно-нейтрального языка на общественно-правовом телевидении, сообщил таблоид Bild.Инициатором обращения стал германист Фабиан Пейр, который призвал телерадиокомпании ARD и ZDF (финансируются не за счет рекламы, а за счет абонентской платы. — Прим. ред.) "принять к сведению науку о языкознании", заявив, что нейтральный гендерный язык способствует расколу общества.В число подписавших открытое письмо также вошли члены совета немецкого правописания, общества немецкого языка и ПЕН-центра, а также другие известные филологи.В тексте, отрывки которого приводит издание, указывается, что более двух третей телезрителей в Германии выступают против "нейтрализации" имен существительных, а также обращают внимание на наличие рода в немецком языке, где слово "человек", например, не становится автоматически существительным женского рода, если перед ним поставить артикль женского рода.Как отмечают специалисты, общественно-правовые СМИ считаются "эталоном для миллионов зрителей, слушателей и читателей", поэтому вещатели обязаны ориентироваться в текстах и формулировках на языковые нормы.В телерадиокомпании ARD, комментируя это обращение, заявили об активном обсуждении темы использования гендерно-нейтрального языка, но запрета в этой сфере нет. В ZDF также добавили, что ведущие имеют право использовать "нейтральные" термины.Ранее Bild писал, что немецкие школьники, которые приняли участие в обсуждении вопроса о гендерно-нейтральных существительных в эфире телеканала Bayerischer Rundfunk, входящего в ТРК ARD, пришли к выводу, что использование подобной лексики бесполезно.
https://ria.ru/20220724/tramp-1804606809.html
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в мире, германия, ard, bild
15:32 01.08.2022 (обновлено: 16:25 01.08.2022)
В Германии филологи выступили против гендерно-нейтрального языка на ТВ
Bild: в Германии около 90 филологов выступили против гендерно-нейтрального языка на ТВ
БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости.
В Германии около 90 филологов и германистов выступили против гендерно-нейтрального языка на общественно-правовом телевидении, сообщил
таблоид Bild.
Инициатором обращения стал германист Фабиан Пейр, который призвал телерадиокомпании ARD и ZDF (финансируются не за счет рекламы, а за счет абонентской платы. — Прим. ред.) "принять к сведению науку о языкознании", заявив, что нейтральный гендерный язык способствует расколу общества.
В число подписавших открытое письмо также вошли члены совета немецкого правописания, общества немецкого языка и ПЕН-центра, а также другие известные филологи.
В тексте, отрывки которого приводит издание, указывается, что более двух третей телезрителей в Германии выступают против "нейтрализации" имен существительных, а также обращают внимание на наличие рода в немецком языке, где слово "человек", например, не становится автоматически существительным женского рода, если перед ним поставить артикль женского рода.
Как отмечают специалисты, общественно-правовые СМИ считаются "эталоном для миллионов зрителей, слушателей и читателей", поэтому вещатели обязаны ориентироваться в текстах и формулировках на языковые нормы.
В телерадиокомпании ARD, комментируя это обращение, заявили об активном обсуждении темы использования гендерно-нейтрального языка, но запрета в этой сфере нет. В ZDF также добавили, что ведущие имеют право использовать "нейтральные" термины.
Ранее Bild писал, что немецкие школьники, которые приняли участие в обсуждении вопроса о гендерно-нейтральных существительных в эфире телеканала Bayerischer Rundfunk, входящего в ТРК ARD, пришли к выводу, что использование подобной лексики бесполезно.