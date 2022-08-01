https://ria.ru/20220801/yaponiya-1806312282.html

В августе в Японии вырастут цены на 2,4 тысячи видов продуктов

В августе в Японии вырастут цены на 2,4 тысячи видов продуктов - РИА Новости, 01.08.2022

В августе в Японии вырастут цены на 2,4 тысячи видов продуктов

В августе японцев ждет подорожание почти двух с половиной тысяч наименований продовольственных товаров, предупредил научно-исследовательский центр Teikoku... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T07:05

2022-08-01T07:05

2022-08-01T10:25

экономика

япония

цены

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ТОКИО, 1 авг — РИА Новости. В августе японцев ждет подорожание почти двух с половиной тысяч наименований продовольственных товаров, предупредил научно-исследовательский центр Teikoku Databank.Так, говорится в исследовании, в наступающем месяце в Японии поднимут цены на 2431 вид товаров. Но рекордным рост окажется в октябре — тогда подорожают еще шесть тысяч наименований продуктов. А всего с сентября по ноябрь вырастут цены на восемь тысяч наименований.Это столько же, сколько за первые семь месяцев этого года. В целом же за год поднимутся цены примерно на 20 тысяч товаров, средний рост составит 14 процентов.В Teikoku Databank отметили, что если до сих пор это подорожание было связано с повышением мировых цен на зерно и топливо, то начиная с лета к этому добавляется резкое падение иены, курс которой в какой-то момент опустился до 140 иен за доллар, а также рост цен на импорт.

https://ria.ru/20220701/yapontsy-1799616156.html

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экономика, япония, цены