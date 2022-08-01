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"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
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"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово
"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию.
2022-08-01T12:24
2022-08-01T12:24
видео
косово
сербия
александр вучич
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Соответствующее заявление прозвучало в ходе обращения к нации в Белгороде. Глава Сербии также предостерег албанскую сторону от любых возможных преследований сербов.
косово
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353
60
353
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"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию. Соответствующее заявление прозвучало в ходе обращения к нации в Белгороде. Глава Сербии также предостерег албанскую сторону от любых возможных преследований сербов.
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видео, косово, сербия, александр вучич, видео
"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию.
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12:24 01.08.2022
 

"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово

Читать ria.ru в
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию.
Соответствующее заявление прозвучало в ходе обращения к нации в Белгороде. Глава Сербии также предостерег албанскую сторону от любых возможных преследований сербов.
 
ВидеоКосовоСербияАлександр Вучич
 
 
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