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"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово

"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022

"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию.

2022-08-01T12:24

2022-08-01T12:24

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видео

косово

сербия

александр вучич

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Соответствующее заявление прозвучало в ходе обращения к нации в Белгороде. Глава Сербии также предостерег албанскую сторону от любых возможных преследований сербов.

косово

сербия

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию. Соответствующее заявление прозвучало в ходе обращения к нации в Белгороде. Глава Сербии также предостерег албанскую сторону от любых возможных преследований сербов. 2022-08-01T12:24 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, косово, сербия, александр вучич, видео