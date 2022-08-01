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"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово
"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию.
2022-08-01T12:24
2022-08-01T12:24
2022-08-01T12:24
видео
косово
сербия
александр вучич
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Соответствующее заявление прозвучало в ходе обращения к нации в Белгороде. Глава Сербии также предостерег албанскую сторону от любых возможных преследований сербов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию. Соответствующее заявление прозвучало в ходе обращения к нации в Белгороде. Глава Сербии также предостерег албанскую сторону от любых возможных преследований сербов.
2022-08-01T12:24
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PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, косово, сербия, александр вучич, видео
"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию.
2022-08-01T12:24
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PT1M49S
"Я прошу сербов не поддаваться на провокации" – Вучич о ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовских сербов не поддаваться на провокации на фоне введения властями Косово системы временных удостоверений личности для въезда на их территорию.
Соответствующее заявление прозвучало в ходе обращения к нации в Белгороде. Глава Сербии также предостерег албанскую сторону от любых возможных преследований сербов.