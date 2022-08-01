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ВТБ расширил возможности управления бизнес-картами в интернет-банке
ВТБ расширил возможности управления бизнес-картами в интернет-банке - РИА Новости, 01.08.2022
ВТБ расширил возможности управления бизнес-картами в интернет-банке
Банк ВТБ (ПАО) запустил в интернет-банке ВТБ Бизнес (0+) новые функции для владельцев бизнес-карт. У клиентов появилась возможность в режиме онлайн установить и РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:34
2022-08-01T15:34
2022-08-01T15:34
втб
россия
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил в интернет-банке ВТБ Бизнес (0+) новые функции для владельцев бизнес-карт. У клиентов появилась возможность в режиме онлайн установить и сменить ПИН-код, а также перевыпустить бизнес-карту на базе платежной системы "Мир".Сменить и установить ПИН-код в интернет-банке могут владельцы всех бизнес-карт ВТБ, которые сейчас выпускает банк. Новый функционал доступен пользователям с правом подписи электронных документов.Клиенты ВТБ − индивидуальные предприниматели и юридические лица − при потере или износе своих старых карт, а также при желании перейти с международной на российскую платежную систему, могут онлайн перевыпустить карту "Мир" в виртуальном формате с пластиковым аналогом с теми же реквизитами. Это можно сделать в несколько кликов без посещения офиса в личном кабинете интернет-банка.Реквизиты виртуальной карты клиент получает моментально. Ее можно использовать в онлайн-магазинах и оплачивать любые расходы, а также подключить к приложению Mir Pay (для владельцев устройств на базе Android).ВТБ начал выпуск виртуальных и пластиковых бизнес-карт на базе платежной системы "Мир" в мае 2022 года. Это удобный инструмент для представительских расходов, закупок для офиса, расчетов с партнерами, выплат командировочных, внесения и снятия наличных и др. Картами "Мир" можно расплачиваться в ряде зарубежных стран. К одному счету доступен выпуск неограниченного количества бизнес-карт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, россия
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил в интернет-банке ВТБ Бизнес (0+) новые функции для владельцев бизнес-карт. У клиентов появилась возможность в режиме онлайн установить и сменить ПИН-код, а также перевыпустить бизнес-карту на базе платежной системы "Мир".
Сменить и установить ПИН-код в интернет-банке могут владельцы всех бизнес-карт ВТБ
, которые сейчас выпускает банк. Новый функционал доступен пользователям с правом подписи электронных документов.
Клиенты ВТБ − индивидуальные предприниматели и юридические лица − при потере или износе своих старых карт, а также при желании перейти с международной на российскую платежную систему, могут онлайн перевыпустить карту "Мир" в виртуальном формате с пластиковым аналогом с теми же реквизитами. Это можно сделать в несколько кликов без посещения офиса в личном кабинете интернет-банка.
Реквизиты виртуальной карты клиент получает моментально. Ее можно использовать в онлайн-магазинах и оплачивать любые расходы, а также подключить к приложению Mir Pay (для владельцев устройств на базе Android).
"Мы стремимся предоставить не только выгодные условия обслуживания по карточным продуктам для бизнеса, но и максимум полезных функций, которые делают их удобнее и проще в использовании. Клиенты могут перевыпустить свои карты и пользоваться всеми преимуществами платежной системы "Мир". Кроме того, больше нет необходимости идти к банкомату или звонить в банк для смены ПИН-кода, эта возможность всегда под рукой", − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.
ВТБ начал выпуск виртуальных и пластиковых бизнес-карт на базе платежной системы "Мир" в мае 2022 года. Это удобный инструмент для представительских расходов, закупок для офиса, расчетов с партнерами, выплат командировочных, внесения и снятия наличных и др. Картами "Мир" можно расплачиваться в ряде зарубежных стран. К одному счету доступен выпуск неограниченного количества бизнес-карт.