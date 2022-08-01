https://ria.ru/20220801/vtb-1806448714.html

ВТБ расширил возможности управления бизнес-картами в интернет-банке

ВТБ расширил возможности управления бизнес-картами в интернет-банке - РИА Новости, 01.08.2022

ВТБ расширил возможности управления бизнес-картами в интернет-банке

Банк ВТБ (ПАО) запустил в интернет-банке ВТБ Бизнес (0+) новые функции для владельцев бизнес-карт. У клиентов появилась возможность в режиме онлайн установить и РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:34

2022-08-01T15:34

2022-08-01T15:34

втб

россия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запустил в интернет-банке ВТБ Бизнес (0+) новые функции для владельцев бизнес-карт. У клиентов появилась возможность в режиме онлайн установить и сменить ПИН-код, а также перевыпустить бизнес-карту на базе платежной системы "Мир".Сменить и установить ПИН-код в интернет-банке могут владельцы всех бизнес-карт ВТБ, которые сейчас выпускает банк. Новый функционал доступен пользователям с правом подписи электронных документов.Клиенты ВТБ − индивидуальные предприниматели и юридические лица − при потере или износе своих старых карт, а также при желании перейти с международной на российскую платежную систему, могут онлайн перевыпустить карту "Мир" в виртуальном формате с пластиковым аналогом с теми же реквизитами. Это можно сделать в несколько кликов без посещения офиса в личном кабинете интернет-банка.Реквизиты виртуальной карты клиент получает моментально. Ее можно использовать в онлайн-магазинах и оплачивать любые расходы, а также подключить к приложению Mir Pay (для владельцев устройств на базе Android).ВТБ начал выпуск виртуальных и пластиковых бизнес-карт на базе платежной системы "Мир" в мае 2022 года. Это удобный инструмент для представительских расходов, закупок для офиса, расчетов с партнерами, выплат командировочных, внесения и снятия наличных и др. Картами "Мир" можно расплачиваться в ряде зарубежных стран. К одному счету доступен выпуск неограниченного количества бизнес-карт.

https://ria.ru/20220801/vtb-1806410819.html

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россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия