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ВТБ до конца года откроет 50 офисов нового формата

ВТБ до конца года откроет 50 офисов нового формата - РИА Новости, 01.08.2022

ВТБ до конца года откроет 50 офисов нового формата

В рамках масштабной модернизации сети ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца 2022 года, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:39

2022-08-01T13:39

2022-08-01T13:39

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В рамках масштабной модернизации сети ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца 2022 года, сообщает пресс-служба банка.Обновления затронут отделения в 40 городах, в том числе – Волгоград, Казань, Москву, Омск, Самару, Сочи, Тулу, Хабаровск, Ярославль."Развитие сети отделений нового формата остается одной из стратегических задач для нас в этом году. С внедрением новых технологий мы меняем концепцию обслуживания и внутреннюю организацию пространства, повышая удобство персональных консультаций. Благодаря "умным технологиям" эффективность таких офисов на 40% выше по сравнению с прежними форматами. ВТБ в числе первых банков внедрил новый формат обслуживания клиентов и уже открыл десятки мультифункциональных точек по всей стране. До конца года нашим клиентам станут доступны еще 50 новых офисов", – отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.Новые офисы работают в формате мультифункциональных точек обслуживания. Отделения становятся центром финансовых знаний и услуг, где сотрудник выступает квалифицированным консультантом по сложным банковским вопросам, а потоковые операции автоматизированы и переведены в digital-среду.Клиенты могут общаться с консультантами банка в любой удобной локации офиса. Благодаря "умному" зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания они проводят в офисе в среднем менее 15 минут. До 80% стандартных операций по кредитам, вкладам, платежам и переводам можно осуществить самостоятельно через ВТБ-Онлайн, до 95% всех операций с наличными – через банкоматы.ВТБ задает новый стандарт отделений, объединяя наиболее крупные клиентские потоки в офисы-флагманы. Первая точка такого формата начала работу в марте 2022 года в Ростове-на-Дону и стала одним из крупнейших банковских отделений в России. На площадке в 5 тысяч квадратных метров работают более 300 сотрудников. В сентябре ВТБ планирует открыть офис-флагман в Москве, в ноябре новый формат появится в Санкт-Петербурге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия