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ВС России подавили восемь взводов РСЗО "Град" - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России подавили восемь взводов РСЗО "Град"
ВС России подавили восемь взводов РСЗО "Град" - РИА Новости, 01.08.2022
ВС России подавили восемь взводов РСЗО "Град"
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую артиллерийскую батарею, за сутки подавили 8 взводов РСЗО "Град" в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:14
2022-08-01T12:33
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую артиллерийскую батарею, за сутки подавили 8 взводов РСЗО "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское Донецкой Народной Республики уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика
12:14 01.08.2022 (обновлено: 12:33 01.08.2022)
 
ВС России подавили восемь взводов РСЗО "Град"

Минобороны: ВС подавили восемь взводов РСЗО "Град" и уничтожили артиллерийскую батарею

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую артиллерийскую батарею, за сутки подавили 8 взводов РСЗО "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское Донецкой Народной Республики уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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