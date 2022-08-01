https://ria.ru/20220801/vs-1806375621.html

ВС России подавили восемь взводов РСЗО "Град"

ВС России подавили восемь взводов РСЗО "Град" - РИА Новости, 01.08.2022

ВС России подавили восемь взводов РСЗО "Град"

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую артиллерийскую батарею, за сутки подавили 8 взводов РСЗО "Град" в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:14

2022-08-01T12:14

2022-08-01T12:33

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159264_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_b2b8751e3365f2a33c6522ffb6301399.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили украинскую артиллерийскую батарею, за сутки подавили 8 взводов РСЗО "Град" в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское Донецкой Народной Республики уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и минометных взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика