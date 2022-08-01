https://ria.ru/20220801/vkontakte-1806339222.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них ипотека

Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них ипотека - РИА Новости, 01.08.2022

Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них ипотека

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:55

2022-08-01T10:55

2022-08-01T10:55

общество

ипотека

вконтакте

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МОСКВА, 1 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, есть ли у них ипотека.Варианты ответа были: да; хочу взять; уже выплатил; нет и не планирую брать.В итоге большинство подписчиков ответили, что не планируют брать ипотеку. Так проголосовали 47% опрошенных. Второе место заняли те, у кого уже есть ипотека — около 30% проголосовавших. Приобрести жилье в ипотеку хотят 17% подписчиков. И лишь 5,5% подписчиков ответили, что уже погасили ее.В комментариях пользователи отметили, что при оформлении ипотеки нужно рассчитывать свои возможности и не завышать доходы. Лучше взять кредит на меньшую сумму или увеличить срок кредитования.

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/stavka-1804233149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ипотека, вконтакте