Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них ипотека
МОСКВА, 1 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, есть ли у них ипотека.
Варианты ответа были: да; хочу взять; уже выплатил; нет и не планирую брать.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не планируют брать ипотеку. Так проголосовали 47% опрошенных. Второе место заняли те, у кого уже есть ипотека — около 30% проголосовавших. Приобрести жилье в ипотеку хотят 17% подписчиков. И лишь 5,5% подписчиков ответили, что уже погасили ее.
В комментариях пользователи отметили, что при оформлении ипотеки нужно рассчитывать свои возможности и не завышать доходы. Лучше взять кредит на меньшую сумму или увеличить срок кредитования.
В итоге большинство подписчиков ответили, что не планируют брать ипотеку. Так проголосовали 47% опрошенных. Второе место заняли те, у кого уже есть ипотека — около 30% проголосовавших. Приобрести жилье в ипотеку хотят 17% подписчиков. И лишь 5,5% подписчиков ответили, что уже погасили ее.
В комментариях пользователи отметили, что при оформлении ипотеки нужно рассчитывать свои возможности и не завышать доходы. Лучше взять кредит на меньшую сумму или увеличить срок кредитования.
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