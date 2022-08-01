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Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них ипотека - РИА Новости, 01.08.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них ипотека
Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них ипотека - РИА Новости, 01.08.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них ипотека
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:55
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общество
ипотека
вконтакте
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МОСКВА, 1 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, есть ли у них ипотека.Варианты ответа были: да; хочу взять; уже выплатил; нет и не планирую брать.В итоге большинство подписчиков ответили, что не планируют брать ипотеку. Так проголосовали 47% опрошенных. Второе место заняли те, у кого уже есть ипотека — около 30% проголосовавших. Приобрести жилье в ипотеку хотят 17% подписчиков. И лишь 5,5% подписчиков ответили, что уже погасили ее.В комментариях пользователи отметили, что при оформлении ипотеки нужно рассчитывать свои возможности и не завышать доходы. Лучше взять кредит на меньшую сумму или увеличить срок кредитования.
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общество, ипотека, вконтакте
10:55 01.08.2022
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, есть ли у них ипотека

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, есть ли у них ипотека.
Варианты ответа были: да; хочу взять; уже выплатил; нет и не планирую брать.

В итоге большинство подписчиков ответили, что не планируют брать ипотеку. Так проголосовали 47% опрошенных. Второе место заняли те, у кого уже есть ипотека — около 30% проголосовавших. Приобрести жилье в ипотеку хотят 17% подписчиков. И лишь 5,5% подписчиков ответили, что уже погасили ее.

В комментариях пользователи отметили, что при оформлении ипотеки нужно рассчитывать свои возможности и не завышать доходы. Лучше взять кредит на меньшую сумму или увеличить срок кредитования.
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