Самый большой в мире портрет Винсента Ван Гога создали в Сочи

2022-08-01T13:23

2022-08-01T13:23

2022-08-01T13:24

КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Самое масштабное изображение голландского художника Винсента Ван Гога написала команда Who Art Label на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщила основатель WHO Петрусь Анна в социальных сетях.Петрусь подтвердила, что картина уже дописана, а сами организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов России.Художники команды WHO создали картину на площадке фудкорта. Изображение занимает 1,6 тысячи квадратных метров. Одиннадцать художников работали три дня над созданием портрета на высоте 11 тысяч метров над уровнем моря. На картину ушло 524 тонны краски.

