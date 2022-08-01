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Самый большой в мире портрет Винсента Ван Гога создали в Сочи - РИА Новости, 01.08.2022
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Культура
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Самый большой в мире портрет Винсента Ван Гога создали в Сочи
Самый большой в мире портрет Винсента Ван Гога создали в Сочи - РИА Новости, 01.08.2022
Самый большой в мире портрет Винсента Ван Гога создали в Сочи
Самое масштабное изображение голландского художника Винсента Ван Гога написала команда Who Art Label на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщила... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:23
2022-08-01T13:24
культура
новости культуры
искусство
сочи
роза хутор
винсент ван гог
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КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Самое масштабное изображение голландского художника Винсента Ван Гога написала команда Who Art Label на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщила основатель WHO Петрусь Анна в социальных сетях.Петрусь подтвердила, что картина уже дописана, а сами организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов России.Художники команды WHO создали картину на площадке фудкорта. Изображение занимает 1,6 тысячи квадратных метров. Одиннадцать художников работали три дня над созданием портрета на высоте 11 тысяч метров над уровнем моря. На картину ушло 524 тонны краски.
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новости культуры, искусство, сочи, роза хутор, винсент ван гог
13:23 01.08.2022 (обновлено: 13:24 01.08.2022)
 
Самый большой в мире портрет Винсента Ван Гога создали в Сочи

Самый большой в мире портрет Ван Гога создали на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи

© Who Art Label Художники команды Who Art Label нарисовали самый большой в мире портрет Винсента ван Гога
Художники команды Who Art Label нарисовали самый большой в мире портрет Винсента ван Гога
© Who Art Label
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 авг — РИА Новости. Самое масштабное изображение голландского художника Винсента Ван Гога написала команда Who Art Label на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщила основатель WHO Петрусь Анна в социальных сетях.
Петрусь подтвердила, что картина уже дописана, а сами организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов России.
Художники команды WHO создали картину на площадке фудкорта. Изображение занимает 1,6 тысячи квадратных метров.
Одиннадцать художников работали три дня над созданием портрета на высоте 11 тысяч метров над уровнем моря. На картину ушло 524 тонны краски.
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КультураНовости культурыИскусствоСочиРоза ХуторВинсент Ван Гог
 
 
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