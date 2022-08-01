https://ria.ru/20220801/uvedomleniya-1806308954.html

Сбербанк и ВТБ повысили стоимость уведомлений об операциях

Сбербанк и ВТБ повысили стоимость уведомлений об операциях - РИА Новости, 01.08.2022

Сбербанк и ВТБ повысили стоимость уведомлений об операциях

Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях клиентов, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T03:00

2022-08-01T03:00

2022-08-01T03:01

экономика

общество

россия

сбербанк россии

втб

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях клиентов, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.Сбербанк увеличил плату впервые за 20 лет — на 10 рублей, в результате в зависимости от типа карты услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц. В банке пояснили, что увеличение тарифов связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.ВТБ, в свою очередь, повысил стоимость услуги на 20 рублей — до 79 рублей. При этом в банке заверили, что изменение стоимости смс-уведомлений коснется лишь около пяти процентов клиентов. Свое решение организация объяснила повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям.Для некоторых клиентов услуга останется бесплатной. Так, в Сбербанке уведомления будут бесплатными по кредитным картам, при наличии подписки или выполнении условий обслуживания по карте. ВТБ сохраняет бесплатную опцию push-уведомлений для своих зарплатных клиентов и клиентов, получающих в банке пенсионные выплаты.Вместе с тем большинство крупных российских банков не собираются повышать стоимость уведомлений, следует из опроса РИА Новости. При этом некоторые кредитные организации и вовсе не взимают комиссию за уведомления по карточным операциям и не планируют их вводить в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20220728/kredit-1805503716.html

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экономика, общество, россия, сбербанк россии, втб