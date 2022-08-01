Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности
Президенты Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество стран в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание экспорта украинского зерна, сообщили в офисе Зеленского.
По информации офиса Зеленского, телефонный разговор состоялся в понедельник и длился полтора часа.
"Лидеры государств предметно обсудили сотрудничество в безопасности. Президент Украины отметил принятые Францией решения о поставках нового современного вооружения, а также оказанную оборонительную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по предоставлению Украине помощи в безопасности как Францией, так и другими международными партнерами", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
По информации офиса Зеленского, также обсуждалась макрофинансовая поддержка страны, участие Франции в послевоенном восстановлении Украины. "Особое место в разговоре заняла тема глобальной продовольственной безопасности. Собеседники приветствовали инициативу по перевозке украинского зерна и подчеркнули необходимость ее неуклонной реализации. Были также обсуждены практические аспекты наращивания экспорта украинского зерна другими логистическими путями", - отметили в офисе Зеленского.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.