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Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 01.08.2022
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Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности
Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 01.08.2022
Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности
Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество стран в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:24
2022-08-01T17:24
франция
украина
в мире
владимир зеленский
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество стран в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание экспорта украинского зерна, сообщили в офисе Зеленского.По информации офиса Зеленского, телефонный разговор состоялся в понедельник и длился полтора часа."Лидеры государств предметно обсудили сотрудничество в безопасности. Президент Украины отметил принятые Францией решения о поставках нового современного вооружения, а также оказанную оборонительную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по предоставлению Украине помощи в безопасности как Францией, так и другими международными партнерами", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.По информации офиса Зеленского, также обсуждалась макрофинансовая поддержка страны, участие Франции в послевоенном восстановлении Украины. "Особое место в разговоре заняла тема глобальной продовольственной безопасности. Собеседники приветствовали инициативу по перевозке украинского зерна и подчеркнули необходимость ее неуклонной реализации. Были также обсуждены практические аспекты наращивания экспорта украинского зерна другими логистическими путями", - отметили в офисе Зеленского.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html
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франция, украина, в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр
17:24 01.08.2022
 
Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности

Президенты Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество стран в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание экспорта украинского зерна, сообщили в офисе Зеленского.
По информации офиса Зеленского, телефонный разговор состоялся в понедельник и длился полтора часа.
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"Лидеры государств предметно обсудили сотрудничество в безопасности. Президент Украины отметил принятые Францией решения о поставках нового современного вооружения, а также оказанную оборонительную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по предоставлению Украине помощи в безопасности как Францией, так и другими международными партнерами", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
По информации офиса Зеленского, также обсуждалась макрофинансовая поддержка страны, участие Франции в послевоенном восстановлении Украины. "Особое место в разговоре заняла тема глобальной продовольственной безопасности. Собеседники приветствовали инициативу по перевозке украинского зерна и подчеркнули необходимость ее неуклонной реализации. Были также обсуждены практические аспекты наращивания экспорта украинского зерна другими логистическими путями", - отметили в офисе Зеленского.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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