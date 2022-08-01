https://ria.ru/20220801/ukraina-1806487865.html

Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности

Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 01.08.2022

Зеленский и Макрон обсудили по телефону сотрудничество в сфере безопасности

Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество стран в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:24

2022-08-01T17:24

2022-08-01T17:24

франция

украина

в мире

владимир зеленский

эммануэль макрон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество стран в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание экспорта украинского зерна, сообщили в офисе Зеленского.По информации офиса Зеленского, телефонный разговор состоялся в понедельник и длился полтора часа."Лидеры государств предметно обсудили сотрудничество в безопасности. Президент Украины отметил принятые Францией решения о поставках нового современного вооружения, а также оказанную оборонительную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по предоставлению Украине помощи в безопасности как Францией, так и другими международными партнерами", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.По информации офиса Зеленского, также обсуждалась макрофинансовая поддержка страны, участие Франции в послевоенном восстановлении Украины. "Особое место в разговоре заняла тема глобальной продовольственной безопасности. Собеседники приветствовали инициативу по перевозке украинского зерна и подчеркнули необходимость ее неуклонной реализации. Были также обсуждены практические аспекты наращивания экспорта украинского зерна другими логистическими путями", - отметили в офисе Зеленского.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html

https://ria.ru/20220730/bucha-1806030822.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, украина, в мире, владимир зеленский, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр