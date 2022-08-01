Слуцкий напомнил послу Украины об экономической базе, доставшейся от СССР
Слуцкий напомнил послу Украины Пристайко об экономической базе, доставшейся стране от СССР
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о возврате зарубежного имущества Советского Союза напомнил Киеву о промышленной и социальной базе, доставшейся от СССР. Ранее Пристайко заявил, что Киев претендует на часть зарубежного имущества СССР.
"А долги бывшего Советского Союза, которые выплатила Россия, в том числе за Украину, Киев нам "просто прощает"? А как быть с тем, что было построено на территории нынешней Украины в годы СССР? Колоссальная промышленная и социальная база, доставшаяся в "наследство" новой украинской власти", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что СССР "подарил Украине и ее границы, и ее государственность, чего Киев так и не оценил". "Никаких оснований сегодняшние претензии господина Пристайко не имеют", - добавил парламентарий.