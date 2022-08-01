https://ria.ru/20220801/ukraina-1806450689.html

Слуцкий напомнил послу Украины об экономической базе, доставшейся от СССР

Слуцкий напомнил послу Украины об экономической базе, доставшейся от СССР - РИА Новости, 01.08.2022

Слуцкий напомнил послу Украины об экономической базе, доставшейся от СССР

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о возврате зарубежного... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:43

2022-08-01T15:43

2022-08-01T15:43

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вадим пристайко

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о возврате зарубежного имущества Советского Союза напомнил Киеву о промышленной и социальной базе, доставшейся от СССР. Ранее Пристайко заявил, что Киев претендует на часть зарубежного имущества СССР."А долги бывшего Советского Союза, которые выплатила Россия, в том числе за Украину, Киев нам "просто прощает"? А как быть с тем, что было построено на территории нынешней Украины в годы СССР? Колоссальная промышленная и социальная база, доставшаяся в "наследство" новой украинской власти", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик отметил, что СССР "подарил Украине и ее границы, и ее государственность, чего Киев так и не оценил". "Никаких оснований сегодняшние претензии господина Пристайко не имеют", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, ссср, россия, вадим пристайко, госдума рф, леонид слуцкий (политик)