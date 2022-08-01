Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий напомнил послу Украины об экономической базе, доставшейся от СССР - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/ukraina-1806450689.html
Слуцкий напомнил послу Украины об экономической базе, доставшейся от СССР
Слуцкий напомнил послу Украины об экономической базе, доставшейся от СССР - РИА Новости, 01.08.2022
Слуцкий напомнил послу Украины об экономической базе, доставшейся от СССР
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о возврате зарубежного... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:43
2022-08-01T15:43
в мире
украина
ссср
россия
вадим пристайко
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782118915_0:174:3034:1881_1920x0_80_0_0_ef9ea37f72ac2ccc88b439fdd71516b4.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о возврате зарубежного имущества Советского Союза напомнил Киеву о промышленной и социальной базе, доставшейся от СССР. Ранее Пристайко заявил, что Киев претендует на часть зарубежного имущества СССР."А долги бывшего Советского Союза, которые выплатила Россия, в том числе за Украину, Киев нам "просто прощает"? А как быть с тем, что было построено на территории нынешней Украины в годы СССР? Колоссальная промышленная и социальная база, доставшаяся в "наследство" новой украинской власти", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик отметил, что СССР "подарил Украине и ее границы, и ее государственность, чего Киев так и не оценил". "Никаких оснований сегодняшние претензии господина Пристайко не имеют", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
украина
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782118915_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_dfee9234ca84999180af5558bb3424b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ссср, россия, вадим пристайко, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
15:43 01.08.2022
 
Слуцкий напомнил послу Украины об экономической базе, доставшейся от СССР

Слуцкий напомнил послу Украины Пристайко об экономической базе, доставшейся стране от СССР

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в ответ на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о возврате зарубежного имущества Советского Союза напомнил Киеву о промышленной и социальной базе, доставшейся от СССР. Ранее Пристайко заявил, что Киев претендует на часть зарубежного имущества СССР.
"А долги бывшего Советского Союза, которые выплатила Россия, в том числе за Украину, Киев нам "просто прощает"? А как быть с тем, что было построено на территории нынешней Украины в годы СССР? Колоссальная промышленная и социальная база, доставшаяся в "наследство" новой украинской власти", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что СССР "подарил Украине и ее границы, и ее государственность, чего Киев так и не оценил". "Никаких оснований сегодняшние претензии господина Пристайко не имеют", - добавил парламентарий.
Рабочие устанавливают флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Главная мечта Украины сбудется: Запад возьмет ее на содержание
 
В миреУкраинаСССРРоссияВадим ПристайкоГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала