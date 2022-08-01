https://ria.ru/20220801/ukraina-1806425227.html

Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР

Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР - РИА Новости, 01.08.2022

Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР

Сенатора Алексея Пушкова возмутило требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко к Москве о возвращении Киеву "хотя бы" трети имущества СССР за... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:24

2022-08-01T14:24

2022-08-01T14:24

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россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова возмутило требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко к Москве о возвращении Киеву "хотя бы" трети имущества СССР за рубежом. Об это он написал в своем Telegram-канале.Ранее Пристайко в интервью изданию "Суспiльне Новини" заявил, что Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза.

https://radiosputnik.ria.ru/20220727/melnik-1805411813.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, киев, россия, санкции в отношении россии, украина, ссср