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Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР
Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР - РИА Новости, 01.08.2022
Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР
Сенатора Алексея Пушкова возмутило требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко к Москве о возвращении Киеву "хотя бы" трети имущества СССР за... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:24
2022-08-01T14:24
2022-08-01T14:24
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова возмутило требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко к Москве о возвращении Киеву "хотя бы" трети имущества СССР за рубежом. Об это он написал в своем Telegram-канале.Ранее Пристайко в интервью изданию "Суспiльне Новини" заявил, что Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза.
https://radiosputnik.ria.ru/20220727/melnik-1805411813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, санкции в отношении россии, украина, ссср
Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР
Сенатор Пушков возмутился требованием Пристайко вернуть треть имущества СССР за рубежом