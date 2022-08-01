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Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР - РИА Новости, 01.08.2022
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Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР
Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР - РИА Новости, 01.08.2022
Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР
Сенатора Алексея Пушкова возмутило требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко к Москве о возвращении Киеву "хотя бы" трети имущества СССР за... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:24
2022-08-01T14:24
в мире
киев
россия
санкции в отношении россии
украина
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова возмутило требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко к Москве о возвращении Киеву "хотя бы" трети имущества СССР за рубежом. Об это он написал в своем Telegram-канале.Ранее Пристайко в интервью изданию "Суспiльне Новини" заявил, что Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза.
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в мире, киев, россия, санкции в отношении россии, украина, ссср
14:24 01.08.2022
 
Пушков жестко ответил послу Украины, потребовавшему вернуть имущество СССР

Сенатор Пушков возмутился требованием Пристайко вернуть треть имущества СССР за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сенатора Алексея Пушкова возмутило требование посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко к Москве о возвращении Киеву "хотя бы" трети имущества СССР за рубежом. Об это он написал в своем Telegram-канале.
"Странное и нелогичное требование Киева. Киеву можно предложить в ответ вернуть России треть от 104 миллиардов долларов, которые мы оплатили как долг СССР. Украина привыкла требовать, словно ей все должны", — подчеркнул сенатор.
Ранее Пристайко в интервью изданию "Суспiльне Новини" заявил, что Киев претендует на часть зарубежного имущества, которое отошло России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза.
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