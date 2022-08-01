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Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках удобрений - РИА Новости, 01.08.2022
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Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках удобрений
Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках удобрений - РИА Новости, 01.08.2022
Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках удобрений
Филиппины после заявлений президента Фердинанда Маркоса ведут переговоры с Москвой о поставках удобрений, заявил в интервью РИА Новости посол России в Маниле... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T05:11
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экономика
филиппины
россия
марат павлов
фердинанд маркос
торговля
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Филиппины после заявлений президента Фердинанда Маркоса ведут переговоры с Москвой о поставках удобрений, заявил в интервью РИА Новости посол России в Маниле Марат Павлов.По его словам, "тема поставок удобрений поднимается филиппинской стороной на самом высоком уровне". Это одна из тех позиций, от импорта которой напрямую зависит "здоровье" филиппинской экономики, пояснил посол.Павлов напомнил, что 19 июля президент Филиппин Маркос, который уделяет первостепенное внимание вопросам продовольственной безопасности и лично возглавляет минсельхоз страны, заявил, что вопрос обеспечения ее доступными удобрениями носит приоритетный характер."При этом, что отрадно, наша страна была названа в качестве одного из основных поставщиков данной продукции", — сообщил посол.Павлов выразил надежду, что "энергичный настрой нового филиппинского руководства поспособствует ускорению данного процесса и российские удобрения начнут поступать на филиппинский рынок".
https://ria.ru/20220724/kanada-1804647100.html
https://ria.ru/20220630/udobreniya-1799370431.html
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экономика, филиппины, россия, марат павлов, фердинанд маркос, торговля, в мире
05:11 01.08.2022 (обновлено: 05:21 01.08.2022)
 
Филиппины и Россия ведут переговоры о поставках удобрений

Посол России в Маниле Павлов сообщил о переговорах с Филиппинами о поставках удобрений

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг РИА Новости. Филиппины после заявлений президента Фердинанда Маркоса ведут переговоры с Москвой о поставках удобрений, заявил в интервью РИА Новости посол России в Маниле Марат Павлов.
"Насколько мне известно, переговоры между филиппинскими компаниями и российскими производителями удобрений уже идут", — сказал посол.
По его словам, "тема поставок удобрений поднимается филиппинской стороной на самом высоком уровне". Это одна из тех позиций, от импорта которой напрямую зависит "здоровье" филиппинской экономики, пояснил посол.
Павлов напомнил, что 19 июля президент Филиппин Маркос, который уделяет первостепенное внимание вопросам продовольственной безопасности и лично возглавляет минсельхоз страны, заявил, что вопрос обеспечения ее доступными удобрениями носит приоритетный характер.
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"При этом, что отрадно, наша страна была названа в качестве одного из основных поставщиков данной продукции", — сообщил посол.
Павлов выразил надежду, что "энергичный настрой нового филиппинского руководства поспособствует ускорению данного процесса и российские удобрения начнут поступать на филиппинский рынок".
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ЭкономикаФилиппиныРоссияМарат ПавловФердинанд МаркосТорговляВ мире
 
 
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