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В Турции заявили о наличии альтернатив в случае провала переговоров по F-16

В Турции заявили о наличии альтернатив в случае провала переговоров по F-16 - РИА Новости, 01.08.2022

В Турции заявили о наличии альтернатив в случае провала переговоров по F-16

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности новых альтернатив и решений в случае провала переговоров с США по закупке истребителей... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:30

2022-08-01T18:30

2022-08-01T18:30

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кириакос мицотакис

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конгресс сша

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АНКАРА, 1 авг – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности новых альтернатив и решений в случае провала переговоров с США по закупке истребителей F-16.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16.Между тем группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей."В противном случае, в мире есть много альтернатив. Не исключены новые решения", - сказал глава минобороны Турции.

https://ria.ru/20220718/zakupka-1803128987.html

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в мире, цены на нефть, джо байден, кириакос мицотакис, сша, турция, конгресс сша, греция, f-16