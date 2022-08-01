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В Турции заявили о наличии альтернатив в случае провала переговоров по F-16
В Турции заявили о наличии альтернатив в случае провала переговоров по F-16 - РИА Новости, 01.08.2022
В Турции заявили о наличии альтернатив в случае провала переговоров по F-16
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности новых альтернатив и решений в случае провала переговоров с США по закупке истребителей... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:30
2022-08-01T18:30
2022-08-01T18:30
в мире
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АНКАРА, 1 авг – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности новых альтернатив и решений в случае провала переговоров с США по закупке истребителей F-16.Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16.Между тем группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей."В противном случае, в мире есть много альтернатив. Не исключены новые решения", - сказал глава минобороны Турции.
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в мире, цены на нефть, джо байден, кириакос мицотакис, сша, турция, конгресс сша, греция, f-16
В Турции заявили о наличии альтернатив в случае провала переговоров по F-16
Глава Минобороны Акар: в случае провала переговоров по F-16 у Турции есть варианты
АНКАРА, 1 авг – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности новых альтернатив и решений в случае провала переговоров с США по закупке истребителей F-16.
Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16.
Между тем группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.
"В противном случае, в мире есть много альтернатив. Не исключены новые решения", - сказал глава минобороны Турции.