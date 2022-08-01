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Опрос показал усиление позиций Лиз Трасс в Консервативной партии - РИА Новости, 01.08.2022
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Опрос показал усиление позиций Лиз Трасс в Консервативной партии
Опрос показал усиление позиций Лиз Трасс в Консервативной партии - РИА Новости, 01.08.2022
Опрос показал усиление позиций Лиз Трасс в Консервативной партии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в борьбе за пост премьер-министра страны, укрепляет свои позиции в Консервативной партии, свидетельствуют данные РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:00
2022-08-01T14:00
в мире
лиз трасс
риши сунак
борис джонсон
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в борьбе за пост премьер-министра страны, укрепляет свои позиции в Консервативной партии, свидетельствуют данные ежемесячного опроса, опубликованного в понедельник на информационном портале Conservative Home.По данным опроса, общий рейтинг Трасс составил 62,3 пункта.Таким образом за месяц её рейтинг увеличился на 13 пунктов, что стало рекордным ростом по сравнению с изменением рейтингов других членов кабинета. Это позволило ей подняться с третьего места на второе.Первое место в рейтинге популярности, как и в прошлом месяце, занимает министр обороны Бен Уоллес, набравший 85,5 пункта.Оппонент Трасс в выборах на пост премьера Риши Сунак не представлен в рейтинге, так как в прошлом месяце он заявил об уходе в отставку с поста главы министерства финансов. В прошлом месяце он занимал в рейтинге пятое место с конца.Подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон также поднялся в рейтинге и набрал 3,9 пункта по сравнению с отрицательной оценкой в -21,1 пункта в июне.Опрос проводился в июле среди членов Консервативной партии. Статистическая погрешность не указана.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены Консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220726/sunak-1805207898.html
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в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания
14:00 01.08.2022
 
Опрос показал усиление позиций Лиз Трасс в Консервативной партии

Conservative Home: глава МИД Британии Трасс укрепила свои позиции в Консервативной партии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в борьбе за пост премьер-министра страны, укрепляет свои позиции в Консервативной партии, свидетельствуют данные ежемесячного опроса, опубликованного в понедельник на информационном портале Conservative Home.
По данным опроса, общий рейтинг Трасс составил 62,3 пункта.
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Таким образом за месяц её рейтинг увеличился на 13 пунктов, что стало рекордным ростом по сравнению с изменением рейтингов других членов кабинета. Это позволило ей подняться с третьего места на второе.
Первое место в рейтинге популярности, как и в прошлом месяце, занимает министр обороны Бен Уоллес, набравший 85,5 пункта.
Оппонент Трасс в выборах на пост премьера Риши Сунак не представлен в рейтинге, так как в прошлом месяце он заявил об уходе в отставку с поста главы министерства финансов. В прошлом месяце он занимал в рейтинге пятое место с конца.
Подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон также поднялся в рейтинге и набрал 3,9 пункта по сравнению с отрицательной оценкой в -21,1 пункта в июне.
Опрос проводился в июле среди членов Консервативной партии. Статистическая погрешность не указана.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
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В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены Консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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