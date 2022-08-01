https://ria.ru/20220801/trass-1806416747.html

Опрос показал усиление позиций Лиз Трасс в Консервативной партии

Опрос показал усиление позиций Лиз Трасс в Консервативной партии - РИА Новости, 01.08.2022

Опрос показал усиление позиций Лиз Трасс в Консервативной партии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в борьбе за пост премьер-министра страны, укрепляет свои позиции в Консервативной партии, свидетельствуют данные РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:00

2022-08-01T14:00

2022-08-01T14:00

в мире

лиз трасс

риши сунак

борис джонсон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772052036_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_5d2c3bb37e1d56a43cd6db8187021e07.jpg

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в борьбе за пост премьер-министра страны, укрепляет свои позиции в Консервативной партии, свидетельствуют данные ежемесячного опроса, опубликованного в понедельник на информационном портале Conservative Home.По данным опроса, общий рейтинг Трасс составил 62,3 пункта.Таким образом за месяц её рейтинг увеличился на 13 пунктов, что стало рекордным ростом по сравнению с изменением рейтингов других членов кабинета. Это позволило ей подняться с третьего места на второе.Первое место в рейтинге популярности, как и в прошлом месяце, занимает министр обороны Бен Уоллес, набравший 85,5 пункта.Оппонент Трасс в выборах на пост премьера Риши Сунак не представлен в рейтинге, так как в прошлом месяце он заявил об уходе в отставку с поста главы министерства финансов. В прошлом месяце он занимал в рейтинге пятое место с конца.Подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон также поднялся в рейтинге и набрал 3,9 пункта по сравнению с отрицательной оценкой в -21,1 пункта в июне.Опрос проводился в июле среди членов Консервативной партии. Статистическая погрешность не указана.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены Консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220726/sunak-1805207898.html

https://ria.ru/20220726/britaniya-1804921814.html

https://ria.ru/20220729/dialog-1805999521.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания