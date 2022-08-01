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Число жалоб на отсутствие расписания автобусов снизилось на треть в МО

Число жалоб на отсутствие расписания автобусов снизилось на треть в МО - РИА Новости, 01.08.2022

Число жалоб на отсутствие расписания автобусов снизилось на треть в МО

Число жалоб на отсутствие расписания автобусов в Московской области снизилось на треть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:31

2022-08-01T16:31

2022-08-01T16:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число жалоб на отсутствие расписания автобусов в Московской области снизилось на треть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В правительстве связывают это с популяризацией приложения "Транспорт Подмосковья", где можно посмотреть расписание онлайн, сообщил телеканал "360".В приложении можно смотреть расписание, движение автобусов онлайн и строить маршруты. До конца года приложение собираются усовершенствовать, чтобы пользователи могли давать обратную связь."То есть чтобы, если автобус не пришел, сразу нажать на кнопку "Сообщить". И вам будет направлено, чем может воспользоваться пассажир. Мы видим, что внедрение электронного расписания на треть снизило жалобы на отсутствие расписания на остановках", – пояснила Кротова.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)