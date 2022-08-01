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Число жалоб на отсутствие расписания автобусов снизилось на треть в МО - РИА Новости, 01.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220801/transport-1806466398.html
Число жалоб на отсутствие расписания автобусов снизилось на треть в МО
Число жалоб на отсутствие расписания автобусов снизилось на треть в МО - РИА Новости, 01.08.2022
Число жалоб на отсутствие расписания автобусов снизилось на треть в МО
Число жалоб на отсутствие расписания автобусов в Московской области снизилось на треть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:31
2022-08-01T16:31
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число жалоб на отсутствие расписания автобусов в Московской области снизилось на треть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В правительстве связывают это с популяризацией приложения "Транспорт Подмосковья", где можно посмотреть расписание онлайн, сообщил телеканал "360".В приложении можно смотреть расписание, движение автобусов онлайн и строить маршруты. До конца года приложение собираются усовершенствовать, чтобы пользователи могли давать обратную связь."То есть чтобы, если автобус не пришел, сразу нажать на кнопку "Сообщить". И вам будет направлено, чем может воспользоваться пассажир. Мы видим, что внедрение электронного расписания на треть снизило жалобы на отсутствие расписания на остановках", – пояснила Кротова.
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московская область (подмосковье)
16:31 01.08.2022
 

Число жалоб на отсутствие расписания автобусов снизилось на треть в МО

© РИА Новости / Евгений ОдиноковДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число жалоб на отсутствие расписания автобусов в Московской области снизилось на треть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В правительстве связывают это с популяризацией приложения "Транспорт Подмосковья", где можно посмотреть расписание онлайн, сообщил телеканал "360".
"Мы внедрили электронное расписание автобусов. С 12 апреля оно доступно в мобильном приложении "Транспорт Подмосковья", и на сегодняшний день оно имеет уже более 30 тысяч пользователей. Загрузить его можно через AppStore или GooglePlay", – рассказала Кротова.
В приложении можно смотреть расписание, движение автобусов онлайн и строить маршруты. До конца года приложение собираются усовершенствовать, чтобы пользователи могли давать обратную связь.
"То есть чтобы, если автобус не пришел, сразу нажать на кнопку "Сообщить". И вам будет направлено, чем может воспользоваться пассажир. Мы видим, что внедрение электронного расписания на треть снизило жалобы на отсутствие расписания на остановках", – пояснила Кротова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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