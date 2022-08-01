https://ria.ru/20220801/tayvan-1806537207.html

Белый дом: возможная поездка Пелоси не меняет позицию США по Тайваню

Белый дом: возможная поездка Пелоси не меняет позицию США по Тайваню - РИА Новости, 01.08.2022

Белый дом: возможная поездка Пелоси не меняет позицию США по Тайваню

Соединенные Штаты дали понять, что возможные планы спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань не говорят об изменениях политики Вашингтона по... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:25

2022-08-01T21:25

2022-08-01T21:59

в мире

сша

тайвань

пекин

нэнси пелоси

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китай

минобороны китая

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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты дали понять, что возможные планы спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань не говорят об изменениях политики Вашингтона по отношению к острову, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.По его словам, США не заинтересованы в эскалации напряженности с Китаем из-за этого визита и предпочли бы решить все разногласия вокруг Тайваня дипломатическим путем.При этом представитель Белого дома сообщил, что Пелоси не подтверждала американской администрации планов посетить остров, но "имеет на это право". Он также считает, что у КНР нет причин использовать возможный визит чиновницы как предлог для агрессии."США продолжат поддерживать Тайвань, при этом мы будем стремиться сохранять открытыми каналы коммуникаций с Пекином", — заключил Кирби, добавив, что обе задачи Вашингтон считает необходимыми для сохранения статуса-кво в регионе.На прошлой неделе спикер палаты представителей США начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом СМИ стали массово писать о намерении чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Пелоси все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.

https://ria.ru/20220801/pelosi-1806533088.html

https://ria.ru/20220729/pelosi-1806007219.html

https://ria.ru/20220729/pelosi-1806008361.html

https://ria.ru/20220801/kitay-1806515759.html

сша

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пекин

китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, тайвань, пекин, нэнси пелоси, джон кирби, китай, минобороны китая