Рейтинг@Mail.ru
Белый дом: возможная поездка Пелоси не меняет позицию США по Тайваню - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/tayvan-1806537207.html
Белый дом: возможная поездка Пелоси не меняет позицию США по Тайваню
Белый дом: возможная поездка Пелоси не меняет позицию США по Тайваню - РИА Новости, 01.08.2022
Белый дом: возможная поездка Пелоси не меняет позицию США по Тайваню
Соединенные Штаты дали понять, что возможные планы спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань не говорят об изменениях политики Вашингтона по... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:25
2022-08-01T21:59
в мире
сша
тайвань
пекин
нэнси пелоси
джон кирби
китай
минобороны китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_0:67:2949:1726_1920x0_80_0_0_a7da5604442b69097d5faa164ab3f15c.jpg
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты дали понять, что возможные планы спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань не говорят об изменениях политики Вашингтона по отношению к острову, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.По его словам, США не заинтересованы в эскалации напряженности с Китаем из-за этого визита и предпочли бы решить все разногласия вокруг Тайваня дипломатическим путем.При этом представитель Белого дома сообщил, что Пелоси не подтверждала американской администрации планов посетить остров, но "имеет на это право". Он также считает, что у КНР нет причин использовать возможный визит чиновницы как предлог для агрессии."США продолжат поддерживать Тайвань, при этом мы будем стремиться сохранять открытыми каналы коммуникаций с Пекином", — заключил Кирби, добавив, что обе задачи Вашингтон считает необходимыми для сохранения статуса-кво в регионе.На прошлой неделе спикер палаты представителей США начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом СМИ стали массово писать о намерении чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Пелоси все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
https://ria.ru/20220801/pelosi-1806533088.html
https://ria.ru/20220729/pelosi-1806007219.html
https://ria.ru/20220729/pelosi-1806008361.html
https://ria.ru/20220801/kitay-1806515759.html
сша
тайвань
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_b6422c9d9863f35b685860af1c0e1ff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тайвань, пекин, нэнси пелоси, джон кирби, китай, минобороны китая
21:25 01.08.2022 (обновлено: 21:59 01.08.2022)
 
Белый дом: возможная поездка Пелоси не меняет позицию США по Тайваню

Белый дом: возможный визит Пелоси на Тайвань не меняет подходов США к проблеме острова

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты дали понять, что возможные планы спикера палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань не говорят об изменениях политики Вашингтона по отношению к острову, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
По его словам, США не заинтересованы в эскалации напряженности с Китаем из-за этого визита и предпочли бы решить все разногласия вокруг Тайваня дипломатическим путем.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 20:47
China Morning Post: поездка Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитом
При этом представитель Белого дома сообщил, что Пелоси не подтверждала американской администрации планов посетить остров, но "имеет на это право". Он также считает, что у КНР нет причин использовать возможный визит чиновницы как предлог для агрессии.
"США продолжат поддерживать Тайвань, при этом мы будем стремиться сохранять открытыми каналы коммуникаций с Пекином", — заключил Кирби, добавив, что обе задачи Вашингтон считает необходимыми для сохранения статуса-кво в регионе.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 23:42
Тайна визита Пелоси на Тайвань говорит о неопределенности, сказал эксперт
На прошлой неделе спикер палаты представителей США начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом СМИ стали массово писать о намерении чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.
В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Пелоси все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 23:54
Трамп не советует Пелоси посещать Тайвань
Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 18:57
Армия Китая выпустила ролик с призывом хоронить вторгающихся врагов
 
В миреСШАТайваньПекинНэнси ПелосиДжон КирбиКитайМинобороны Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала