В Китае поставили США на место старинной поговоркой
Global Times: поездка спикера Пелоси на Тайвань принесет США сплошные убытки
© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Намеренная эскалация отношений с Китаем не принесет США ничего, кроме проблем, пишет профессор Чунъянского института финансовых исследований в статье для издания Global Times.
Эксперт посоветовал Вашингтону прислушаться к старинной китайской поговорке, которая гласит: "Не будь слишком настойчив, если не хочешь остаться в стороне". Автор подчеркнул, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси должна отказаться от поездки на остров Тайвань, которая может привести к новому витку обострения в регионе.
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"Правительство США должно понимать, что постоянные уловки и особенно игра с огнем в тайваньском вопросе не принесут ему никаких выгод, а лишь сплошные убытки", — заявил он.
Ван предположил, что Вашингтон не замечает "слона в комнате", планируя визит Пелоси на Тайвань. Такая стратегия, по мнению автора, лишь в очередной раз демонстрирует "близорукость американских политиков" и может так или иначе ускорить процесс воссоединения Китая.
"США должны знать, что Китай — это не та страна, с которой можно шутить. По некоторым вопросам с его властями можно договориться. Но когда речь идет о ключевых национальных интересах, китайских народ будет стоять до конца", — заключил Ван.
На фоне конфликта на Украине Соединенные Штаты и союзники стали чаще обсуждать ситуацию с Тайванем, что вызывает недовольство Китая. Пекин не признает суверенитета острова и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем, а также подчеркивал, что Народно-освободительная армия готова принять все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.