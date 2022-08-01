https://ria.ru/20220801/tayvan-1806520045.html

В Китае поставили США на место старинной поговоркой

В Китае поставили США на место старинной поговоркой - РИА Новости, 01.08.2022

В Китае поставили США на место старинной поговоркой

Намеренная эскалация отношений с Китаем не принесет США ничего, кроме проблем, пишет профессор Чунъянского института финансовых исследований в статье для... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:19

2022-08-01T19:19

2022-08-01T19:19

в мире

китай

нэнси пелоси

тайвань

сша

мид кнр

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Намеренная эскалация отношений с Китаем не принесет США ничего, кроме проблем, пишет профессор Чунъянского института финансовых исследований в статье для издания Global Times.Эксперт посоветовал Вашингтону прислушаться к старинной китайской поговорке, которая гласит: "Не будь слишком настойчив, если не хочешь остаться в стороне". Автор подчеркнул, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси должна отказаться от поездки на остров Тайвань, которая может привести к новому витку обострения в регионе."Правительство США должно понимать, что постоянные уловки и особенно игра с огнем в тайваньском вопросе не принесут ему никаких выгод, а лишь сплошные убытки", — заявил он.Ван предположил, что Вашингтон не замечает "слона в комнате", планируя визит Пелоси на Тайвань. Такая стратегия, по мнению автора, лишь в очередной раз демонстрирует "близорукость американских политиков" и может так или иначе ускорить процесс воссоединения Китая.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.На фоне конфликта на Украине Соединенные Штаты и союзники стали чаще обсуждать ситуацию с Тайванем, что вызывает недовольство Китая. Пекин не признает суверенитета острова и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем, а также подчеркивал, что Народно-освободительная армия готова принять все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

https://ria.ru/20220801/vmf-1806448343.html

https://ria.ru/20220801/kitay-1806335567.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, китай, нэнси пелоси, тайвань, сша, мид кнр, конгресс сша