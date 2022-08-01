Рейтинг@Mail.ru
В Китае поставили США на место старинной поговоркой - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/tayvan-1806520045.html
В Китае поставили США на место старинной поговоркой
В Китае поставили США на место старинной поговоркой - РИА Новости, 01.08.2022
В Китае поставили США на место старинной поговоркой
Намеренная эскалация отношений с Китаем не принесет США ничего, кроме проблем, пишет профессор Чунъянского института финансовых исследований в статье для... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:19
2022-08-01T19:19
в мире
китай
нэнси пелоси
тайвань
сша
мид кнр
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Намеренная эскалация отношений с Китаем не принесет США ничего, кроме проблем, пишет профессор Чунъянского института финансовых исследований в статье для издания Global Times.Эксперт посоветовал Вашингтону прислушаться к старинной китайской поговорке, которая гласит: "Не будь слишком настойчив, если не хочешь остаться в стороне". Автор подчеркнул, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси должна отказаться от поездки на остров Тайвань, которая может привести к новому витку обострения в регионе."Правительство США должно понимать, что постоянные уловки и особенно игра с огнем в тайваньском вопросе не принесут ему никаких выгод, а лишь сплошные убытки", — заявил он.Ван предположил, что Вашингтон не замечает "слона в комнате", планируя визит Пелоси на Тайвань. Такая стратегия, по мнению автора, лишь в очередной раз демонстрирует "близорукость американских политиков" и может так или иначе ускорить процесс воссоединения Китая.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.На фоне конфликта на Украине Соединенные Штаты и союзники стали чаще обсуждать ситуацию с Тайванем, что вызывает недовольство Китая. Пекин не признает суверенитета острова и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем, а также подчеркивал, что Народно-освободительная армия готова принять все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.
https://ria.ru/20220801/vmf-1806448343.html
https://ria.ru/20220801/kitay-1806335567.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6bd295a5363c649d6205a627e63562a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, нэнси пелоси, тайвань, сша, мид кнр, конгресс сша
19:19 01.08.2022
 
В Китае поставили США на место старинной поговоркой

Global Times: поездка спикера Пелоси на Тайвань принесет США сплошные убытки

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Намеренная эскалация отношений с Китаем не принесет США ничего, кроме проблем, пишет профессор Чунъянского института финансовых исследований в статье для издания Global Times.
Эксперт посоветовал Вашингтону прислушаться к старинной китайской поговорке, которая гласит: "Не будь слишком настойчив, если не хочешь остаться в стороне". Автор подчеркнул, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси должна отказаться от поездки на остров Тайвань, которая может привести к новому витку обострения в регионе.
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин на главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 15:33
Китайцы восхитились ответом Путина Западу
"Правительство США должно понимать, что постоянные уловки и особенно игра с огнем в тайваньском вопросе не принесут ему никаких выгод, а лишь сплошные убытки", — заявил он.
Ван предположил, что Вашингтон не замечает "слона в комнате", планируя визит Пелоси на Тайвань. Такая стратегия, по мнению автора, лишь в очередной раз демонстрирует "близорукость американских политиков" и может так или иначе ускорить процесс воссоединения Китая.
"США должны знать, что Китай — это не та страна, с которой можно шутить. По некоторым вопросам с его властями можно договориться. Но когда речь идет о ключевых национальных интересах, китайских народ будет стоять до конца", — заключил Ван.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
На фоне конфликта на Украине Соединенные Штаты и союзники стали чаще обсуждать ситуацию с Тайванем, что вызывает недовольство Китая. Пекин не признает суверенитета острова и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем, а также подчеркивал, что Народно-освободительная армия готова принять все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 10:38
СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
 
В миреКитайНэнси ПелосиТайваньСШАМИД КНРКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала