13:53 01.08.2022 (обновлено: 18:15 01.08.2022)
CNN предположил, что Пелоси посетит Тайвань
CNN: Пелоси может посетить Тайвань в азиатском туре, несмотря на опасения Белого дома
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятно, посетит Тайвань в рамках своего азиатского турне, несмотря на опасения властей США, точная дата визита неизвестна, сообщает телеканал CNN cо ссылкой на американских и тайваньских чиновников.
"Ожидается, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на предупреждения со стороны представителей администрации (президента США Джо) Байдена, которые обеспокоены реакцией Китая на визит такого высокого уровня", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Отмечается, что, по словам тайваньских чиновников, спикер палаты представителей может остаться на Тайване на ночь. Когда именно она намерена прибыть в регион, не сообщается.
Американские чиновники отмечают, что Пентагон постоянно отслеживает "любые китайские перемещения в регионе" и работает над планом по обеспечению безопасности Пелоси.
На прошлой неделе официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.
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