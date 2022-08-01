https://ria.ru/20220801/tayvan-1806414951.html

CNN предположил, что Пелоси посетит Тайвань

CNN предположил, что Пелоси посетит Тайвань - РИА Новости, 01.08.2022

CNN предположил, что Пелоси посетит Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятно, посетит Тайвань в рамках своего азиатского турне, несмотря на опасения властей США, точная дата визита... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:53

2022-08-01T13:53

2022-08-01T18:15

в мире

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

министерство обороны сша

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятно, посетит Тайвань в рамках своего азиатского турне, несмотря на опасения властей США, точная дата визита неизвестна, сообщает телеканал CNN cо ссылкой на американских и тайваньских чиновников."Ожидается, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на предупреждения со стороны представителей администрации (президента США Джо) Байдена, которые обеспокоены реакцией Китая на визит такого высокого уровня", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Отмечается, что, по словам тайваньских чиновников, спикер палаты представителей может остаться на Тайване на ночь. Когда именно она намерена прибыть в регион, не сообщается.Американские чиновники отмечают, что Пентагон постоянно отслеживает "любые китайские перемещения в регионе" и работает над планом по обеспечению безопасности Пелоси.На прошлой неделе официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

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сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, министерство обороны сша