Рейтинг@Mail.ru
CNN предположил, что Пелоси посетит Тайвань - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/tayvan-1806414951.html
CNN предположил, что Пелоси посетит Тайвань
CNN предположил, что Пелоси посетит Тайвань - РИА Новости, 01.08.2022
CNN предположил, что Пелоси посетит Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятно, посетит Тайвань в рамках своего азиатского турне, несмотря на опасения властей США, точная дата визита... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:53
2022-08-01T18:15
в мире
нэнси пелоси
тайвань
сша
китай
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_0:67:2949:1726_1920x0_80_0_0_a7da5604442b69097d5faa164ab3f15c.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятно, посетит Тайвань в рамках своего азиатского турне, несмотря на опасения властей США, точная дата визита неизвестна, сообщает телеканал CNN cо ссылкой на американских и тайваньских чиновников."Ожидается, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на предупреждения со стороны представителей администрации (президента США Джо) Байдена, которые обеспокоены реакцией Китая на визит такого высокого уровня", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Отмечается, что, по словам тайваньских чиновников, спикер палаты представителей может остаться на Тайване на ночь. Когда именно она намерена прибыть в регион, не сообщается.Американские чиновники отмечают, что Пентагон постоянно отслеживает "любые китайские перемещения в регионе" и работает над планом по обеспечению безопасности Пелоси.На прошлой неделе официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.
https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_b6422c9d9863f35b685860af1c0e1ff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, министерство обороны сша
13:53 01.08.2022 (обновлено: 18:15 01.08.2022)
 
CNN предположил, что Пелоси посетит Тайвань

CNN: Пелоси может посетить Тайвань в азиатском туре, несмотря на опасения Белого дома

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, вероятно, посетит Тайвань в рамках своего азиатского турне, несмотря на опасения властей США, точная дата визита неизвестна, сообщает телеканал CNN cо ссылкой на американских и тайваньских чиновников.
"Ожидается, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего турне по Азии, несмотря на предупреждения со стороны представителей администрации (президента США Джо) Байдена, которые обеспокоены реакцией Китая на визит такого высокого уровня", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Отмечается, что, по словам тайваньских чиновников, спикер палаты представителей может остаться на Тайване на ночь. Когда именно она намерена прибыть в регион, не сообщается.
Американские чиновники отмечают, что Пентагон постоянно отслеживает "любые китайские перемещения в регионе" и работает над планом по обеспечению безопасности Пелоси.
На прошлой неделе официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 08:00
Провокация Вашингтона грозит мировой войной
 
В миреНэнси ПелосиТайваньСШАКитайМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала