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Politico назвала "худший сценарий" для Украины из-за эскалации на Тайване
Politico назвала "худший сценарий" для Украины из-за эскалации на Тайване - РИА Новости, 01.08.2022
Politico назвала "худший сценарий" для Украины из-за эскалации на Тайване
В случае эскалации на Тайване США переключатся туда — с конфликта на Украине на события вокруг острова, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T07:00
2022-08-01T07:00
2022-08-01T11:09
в мире
тайвань
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нато
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В случае эскалации на Тайване США переключатся туда — с конфликта на Украине на события вокруг острова, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.Пока, полагает дипломат, ситуация на Тайване не вызывает беспокойства у НАТО, однако она может легко обостриться.Газета привела также высказывания сотрудников внешнеполитических ведомств, по мнению которых "словесная война" между США и Китаем из-за острова стать более напряженной, и за происходящим пристально следят в европейских столицах.В последние дни тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность на фоне сообщений СМИ о намерении спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань. В минувшие выходные Пелоси отправилась в азиатское турне, однако посещение острова в ее планах не значится. Китай не признает суверенитета Тайваня и не раз призывал Запад прекратить любые официальные контакты с Тайбэем.Что касается ситуации на Украине, то Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в его внутренние дела. Вашингтон, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
https://ria.ru/20220730/podderzhka-1806012749.html
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в мире, тайвань, украина, сша, оон, нато, китай
07:00 01.08.2022 (обновлено: 11:09 01.08.2022)
Politico назвала "худший сценарий" для Украины из-за эскалации на Тайване
Politico пишет, что США при эскалации на Тайване переключатся туда с конфликта на Украине