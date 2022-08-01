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Глава ВТБ ждет снижения ключевой ставки до семи процентов к концу года - РИА Новости, 01.08.2022
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Глава ВТБ ждет снижения ключевой ставки до семи процентов к концу года
Глава ВТБ ждет снижения ключевой ставки до семи процентов к концу года - РИА Новости, 01.08.2022
Глава ВТБ ждет снижения ключевой ставки до семи процентов к концу года
Банк России плавно снизит ключевую ставку до 7% годовых к концу текущего года, прогнозирует глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:58
2022-08-01T18:59
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Банк России плавно снизит ключевую ставку до 7% годовых к концу текущего года, прогнозирует глава ВТБ Андрей Костин."По ключевой ставке наши эксперты очень осторожны. Но я бы ожидал ее плавное снижение до конца года примерно до 7% и одновременный рост банковского кредитования. Последний рывок ЦБ всех удивил, но подтвердил разумность политики ЦБ – снижает, но с оглядкой на инфляционную ситуацию", - считает банкир.Банк России в июле неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Также ЦБ сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения во втором полугодии текущего года. Согласно прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка в России с 25 июля и до конца года будет в диапазоне 7,4-8%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, андрей костин (банкир)
18:58 01.08.2022 (обновлено: 18:59 01.08.2022)
 
Глава ВТБ ждет снижения ключевой ставки до семи процентов к концу года

Глава ВТБ Костин считает, что ЦБ к концу года снизит ключевую ставку до семи процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Банк России плавно снизит ключевую ставку до 7% годовых к концу текущего года, прогнозирует глава ВТБ Андрей Костин.
"По ключевой ставке наши эксперты очень осторожны. Но я бы ожидал ее плавное снижение до конца года примерно до 7% и одновременный рост банковского кредитования. Последний рывок ЦБ всех удивил, но подтвердил разумность политики ЦБ – снижает, но с оглядкой на инфляционную ситуацию", - считает банкир.
Банк России в июле неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Также ЦБ сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения во втором полугодии текущего года. Согласно прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка в России с 25 июля и до конца года будет в диапазоне 7,4-8%.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 18:28
ЦБ резко снизил ставку: что будет с ценами, ипотекой и рублем
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБАндрей Костин (банкир)
 
 
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