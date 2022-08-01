https://ria.ru/20220801/stavka-1806515899.html

Глава ВТБ ждет снижения ключевой ставки до семи процентов к концу года

Глава ВТБ ждет снижения ключевой ставки до семи процентов к концу года - РИА Новости, 01.08.2022

Глава ВТБ ждет снижения ключевой ставки до семи процентов к концу года

Банк России плавно снизит ключевую ставку до 7% годовых к концу текущего года, прогнозирует глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:58

2022-08-01T18:58

2022-08-01T18:59

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

втб

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Банк России плавно снизит ключевую ставку до 7% годовых к концу текущего года, прогнозирует глава ВТБ Андрей Костин."По ключевой ставке наши эксперты очень осторожны. Но я бы ожидал ее плавное снижение до конца года примерно до 7% и одновременный рост банковского кредитования. Последний рывок ЦБ всех удивил, но подтвердил разумность политики ЦБ – снижает, но с оглядкой на инфляционную ситуацию", - считает банкир.Банк России в июле неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Также ЦБ сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения во втором полугодии текущего года. Согласно прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка в России с 25 июля и до конца года будет в диапазоне 7,4-8%.

https://ria.ru/20220722/stavka-1804350309.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, андрей костин (банкир)