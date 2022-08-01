https://ria.ru/20220801/ssha-1806523428.html
США готовы работать с Китаем над сокращением рисков
США готовы работать с Китаем над сокращением рисков - РИА Новости, 01.08.2022
США готовы работать с Китаем над сокращением рисков
США готовы по-прежнему работать с международными партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и в целях борьбы со стратегической нестабильностью,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:41
2022-08-01T19:41
2022-08-01T19:41
в мире
китай
сша
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_f8886350f3bfa8bfe06cd0ba6b2e9f5b.jpg
ООН, 1 авг – РИА Новости. США готовы по-прежнему работать с международными партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и в целях борьбы со стратегической нестабильностью, заявил на обзорной конференции, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы по-прежнему готовы работать со всеми партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и заниматься борьбой со стратегической нестабильностью", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20220731/ssha-1806259624.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_23df2c29bbc60a2fba7e483e17e7b258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, энтони блинкен
США готовы работать с Китаем над сокращением рисков
Блинкен: США готовы работать с Китаем над сокращением рисков