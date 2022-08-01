Рейтинг@Mail.ru
США готовы работать с Китаем над сокращением рисков - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/ssha-1806523428.html
США готовы работать с Китаем над сокращением рисков
США готовы работать с Китаем над сокращением рисков - РИА Новости, 01.08.2022
США готовы работать с Китаем над сокращением рисков
США готовы по-прежнему работать с международными партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и в целях борьбы со стратегической нестабильностью,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:41
2022-08-01T19:41
в мире
китай
сша
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_f8886350f3bfa8bfe06cd0ba6b2e9f5b.jpg
ООН, 1 авг – РИА Новости. США готовы по-прежнему работать с международными партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и в целях борьбы со стратегической нестабильностью, заявил на обзорной конференции, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы по-прежнему готовы работать со всеми партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и заниматься борьбой со стратегической нестабильностью", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20220731/ssha-1806259624.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105608/27/1056082796_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_23df2c29bbc60a2fba7e483e17e7b258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, энтони блинкен
19:41 01.08.2022
 
США готовы работать с Китаем над сокращением рисков

Блинкен: США готовы работать с Китаем над сокращением рисков

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 авг – РИА Новости. США готовы по-прежнему работать с международными партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и в целях борьбы со стратегической нестабильностью, заявил на обзорной конференции, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы по-прежнему готовы работать со всеми партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и заниматься борьбой со стратегической нестабильностью", - сказал Блинкен.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 18:24
США следуют концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила Захарова
 
В миреКитайСШАЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала