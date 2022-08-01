https://ria.ru/20220801/ssha-1806523428.html

США готовы работать с Китаем над сокращением рисков

США готовы работать с Китаем над сокращением рисков - РИА Новости, 01.08.2022

США готовы работать с Китаем над сокращением рисков

США готовы по-прежнему работать с международными партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и в целях борьбы со стратегической нестабильностью,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:41

2022-08-01T19:41

2022-08-01T19:41

в мире

китай

сша

энтони блинкен

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ООН, 1 авг – РИА Новости. США готовы по-прежнему работать с международными партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и в целях борьбы со стратегической нестабильностью, заявил на обзорной конференции, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы по-прежнему готовы работать со всеми партнерами, в том числе с Китаем, над сокращением рисков и заниматься борьбой со стратегической нестабильностью", - сказал Блинкен.

https://ria.ru/20220731/ssha-1806259624.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, энтони блинкен