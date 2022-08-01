15:37 01.08.2022 (обновлено: 15:38 01.08.2022)
На Украине будут судить священника за поддержку спецоперации
Нацполиция: священнослужителю грозит до пяти лет лишения свободы за поддержку спецоперации
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители направили в суд дело против священнослужителя в Сумской области, поддерживающего российскую спецоперацию на Украине, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в Нацполиции.
"В течение марта 2022 года во время временной оккупации одного из сел Конотопского района 37-летний священник - сторонник "русского мира" - пропагандировал враждебную идеологию, оправдывал действия страны-агрессора в Украине и поддерживал оккупацию ее территорий. Кроме того, всячески помогал вражеской армии, передавая ей материальные ресурсы", - говорится в сообщении Нацполиции в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
По информации ведомства, обвинительный акт направлен в суд. Священнослужителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.