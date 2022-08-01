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На Украине будут судить священника за поддержку спецоперации - РИА Новости, 01.08.2022
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На Украине будут судить священника за поддержку спецоперации
На Украине будут судить священника за поддержку спецоперации - РИА Новости, 01.08.2022
На Украине будут судить священника за поддержку спецоперации
Украинские правоохранители направили в суд дело против священнослужителя в Сумской области, поддерживающего российскую спецоперацию на Украине, ему грозит до... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:37
2022-08-01T15:38
в мире
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители направили в суд дело против священнослужителя в Сумской области, поддерживающего российскую спецоперацию на Украине, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в Нацполиции."В течение марта 2022 года во время временной оккупации одного из сел Конотопского района 37-летний священник - сторонник "русского мира" - пропагандировал враждебную идеологию, оправдывал действия страны-агрессора в Украине и поддерживал оккупацию ее территорий. Кроме того, всячески помогал вражеской армии, передавая ей материальные ресурсы", - говорится в сообщении Нацполиции в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По информации ведомства, обвинительный акт направлен в суд. Священнослужителю грозит до пяти лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
15:37 01.08.2022 (обновлено: 15:38 01.08.2022)
 
На Украине будут судить священника за поддержку спецоперации

Нацполиция: священнослужителю грозит до пяти лет лишения свободы за поддержку спецоперации

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители направили в суд дело против священнослужителя в Сумской области, поддерживающего российскую спецоперацию на Украине, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в Нацполиции.
"В течение марта 2022 года во время временной оккупации одного из сел Конотопского района 37-летний священник - сторонник "русского мира" - пропагандировал враждебную идеологию, оправдывал действия страны-агрессора в Украине и поддерживал оккупацию ее территорий. Кроме того, всячески помогал вражеской армии, передавая ей материальные ресурсы", - говорится в сообщении Нацполиции в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
По информации ведомства, обвинительный акт направлен в суд. Священнослужителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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