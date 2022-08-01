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В Костроме участников спецоперации обеспечат бесплатными участками земли - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/spetsoperatsiya-1806438438.html
В Костроме участников спецоперации обеспечат бесплатными участками земли
В Костроме участников спецоперации обеспечат бесплатными участками земли - РИА Новости, 01.08.2022
В Костроме участников спецоперации обеспечат бесплатными участками земли
Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение об обеспечении бесплатными участками земли, в том числе для строительства дома, участников... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:05
2022-08-01T15:05
специальная военная операция на украине
общество
жилье
владимир путин
костромская область
кострома
украина
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение об обеспечении бесплатными участками земли, в том числе для строительства дома, участников специальной военной операции на Украине, сообщается на портале государственных органов региона.Уточняется, что Ситников провел встречу с военнослужащими костромских полков ВДВ, обсудив вопросы медицинской и социальной помощи. Глава региона сообщил на еженедельном областном совещании в понедельник, что по итогам встречи решено ввести ещё одну льготу - выделение бесплатных земельных участков."Есть жилье в Костроме – хорошо, хочет человек жить в частном доме – давайте решим вопрос. Он заслужил это. Речь идет об особой категории наших граждан. Эти люди родную землю защищают. Поэтому у меня просьба к департаменту имущественных и земельных отношений – подходы к выделению земельных участков пересмотреть, сделать их максимально открытыми", - приводятся в сообщении слова Ситникова.Администрациям Костромы и Костромского района глава региона поручил сформировать резерв земельных участков, чтобы, "как только возможность появится, люди могли оформлять земельные участки и решать в дальнейшем, как они будут ими распоряжаться".По данным портала госорганов Костромской области, в рамках мероприятий по поддержке семей военнослужащих в полках организованы регулярные встречи для оперативного решения социальных вопросов, в регионе решен вопрос по обеспечению детей участников спецоперации бесплатными путевками в загородные лагеря, принят законопроект об освобождении ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога, медицинское сопровождение организовано на базе госпиталя ветеранов и специализированных отделений областной больницы. Кроме того, администрация региона отработала вопрос с крупными застройщиками о снижении цен на жилье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220718/zhile-1803289496.html
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общество, жилье, владимир путин, костромская область, кострома, украина, воздушно-десантные войска россии
15:05 01.08.2022
 
В Костроме участников спецоперации обеспечат бесплатными участками земли

Костромской глава Ситников: необходимо выделить бесплатно земли участникам спецоперации

© РИА Новости / Светлана Балашова / Перейти в фотобанкВид на Кострому с Волги
Вид на Кострому с Волги - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Светлана Балашова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял решение об обеспечении бесплатными участками земли, в том числе для строительства дома, участников специальной военной операции на Украине, сообщается на портале государственных органов региона.
Уточняется, что Ситников провел встречу с военнослужащими костромских полков ВДВ, обсудив вопросы медицинской и социальной помощи. Глава региона сообщил на еженедельном областном совещании в понедельник, что по итогам встречи решено ввести ещё одну льготу - выделение бесплатных земельных участков.
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"Есть жилье в Костроме – хорошо, хочет человек жить в частном доме – давайте решим вопрос. Он заслужил это. Речь идет об особой категории наших граждан. Эти люди родную землю защищают. Поэтому у меня просьба к департаменту имущественных и земельных отношений – подходы к выделению земельных участков пересмотреть, сделать их максимально открытыми", - приводятся в сообщении слова Ситникова.
Администрациям Костромы и Костромского района глава региона поручил сформировать резерв земельных участков, чтобы, "как только возможность появится, люди могли оформлять земельные участки и решать в дальнейшем, как они будут ими распоряжаться".
По данным портала госорганов Костромской области, в рамках мероприятий по поддержке семей военнослужащих в полках организованы регулярные встречи для оперативного решения социальных вопросов, в регионе решен вопрос по обеспечению детей участников спецоперации бесплатными путевками в загородные лагеря, принят законопроект об освобождении ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога, медицинское сопровождение организовано на базе госпиталя ветеранов и специализированных отделений областной больницы. Кроме того, администрация региона отработала вопрос с крупными застройщиками о снижении цен на жилье.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖильеВладимир ПутинКостромская областьКостромаУкраинаВоздушно-десантные войска России
 
 
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