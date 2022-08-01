https://ria.ru/20220801/soveschanie-1806352601.html
Совещание Владимира Путина по развитию металлургического комплекса
Совещание Владимира Путина по развитию металлургического комплекса - РИА Новости, 01.08.2022
Совещание Владимира Путина по развитию металлургического комплекса
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию металлургического комплекса. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:46
2022-08-01T12:46
2022-08-01T12:46
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию металлургического комплекса.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание по развитию металлургического комплекса России
LIVE: Путин проводит совещание по развитию металлургического комплекса России
2022-08-01T12:46
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PT16M50S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Совещание Владимира Путина по развитию металлургического комплекса
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию металлургического комплекса.
2022-08-01T12:46
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PT16M50S
Совещание Владимира Путина по развитию металлургического комплекса
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию металлургического комплекса.