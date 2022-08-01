https://ria.ru/20220801/sokhnut-1806519798.html

В Москве приняли главу израильской делегации Каплан

В Москве приняли главу израильской делегации Каплан - РИА Новости, 01.08.2022

В Москве приняли главу израильской делегации Каплан

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в понедельник Тамар Каплан, главу израильской межведомственной делегации, прибывшей в Москву для консультаций по ситуации РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:18

2022-08-01T19:18

2022-08-01T20:33

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

израиль

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

мария захарова

мид израиля‎

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в понедельник Тамар Каплан, главу израильской межведомственной делегации, прибывшей в Москву для консультаций по ситуации вокруг агентства "Сохнут", сообщили в российском дипведомстве."Первого августа специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял заместителя главного советника по юридическим вопросам МИД Израиля Т. Каплан Туржеман, которая прибыла в Москву во главе израильской межведомственной делегации для консультаций по ситуации вокруг деятельности Еврейского агентства "Сохнут" на территории РФ", - сообщается на сайте российского министерства.В ходе беседы, в которой также участвовал посол Израиля в Москве, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, также затронута международная и ближневосточная проблематика, представляющая взаимный интерес, указали в МИД РФ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.

https://ria.ru/20220726/sokhnut-1804938864.html

https://ria.ru/20220726/sokhnut-1805017642.html

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москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, израиль, яир лапид (министр иностранных дел израиля), мария захарова, мид израиля‎