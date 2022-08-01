19:18 01.08.2022 (обновлено: 20:33 01.08.2022)
В Москве приняли главу израильской делегации Каплан
В Москве приняли главу израильской делегации, прибывшей из-за ситуации вокруг "Сохнута"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в понедельник Тамар Каплан, главу израильской межведомственной делегации, прибывшей в Москву для консультаций по ситуации вокруг агентства "Сохнут", сообщили в российском дипведомстве.
"Первого августа специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял заместителя главного советника по юридическим вопросам МИД Израиля Т. Каплан Туржеман, которая прибыла в Москву во главе израильской межведомственной делегации для консультаций по ситуации вокруг деятельности Еврейского агентства "Сохнут" на территории РФ", - сообщается на сайте российского министерства.
В ходе беседы, в которой также участвовал посол Израиля в Москве, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, также затронута международная и ближневосточная проблематика, представляющая взаимный интерес, указали в МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
"Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.