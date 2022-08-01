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В Москве приняли главу израильской делегации Каплан - РИА Новости, 01.08.2022
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В Москве приняли главу израильской делегации Каплан
В Москве приняли главу израильской делегации Каплан - РИА Новости, 01.08.2022
В Москве приняли главу израильской делегации Каплан
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в понедельник Тамар Каплан, главу израильской межведомственной делегации, прибывшей в Москву для консультаций по ситуации РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:18
2022-08-01T20:33
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
израиль
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
мария захарова
мид израиля‎
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в понедельник Тамар Каплан, главу израильской межведомственной делегации, прибывшей в Москву для консультаций по ситуации вокруг агентства "Сохнут", сообщили в российском дипведомстве."Первого августа специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял заместителя главного советника по юридическим вопросам МИД Израиля Т. Каплан Туржеман, которая прибыла в Москву во главе израильской межведомственной делегации для консультаций по ситуации вокруг деятельности Еврейского агентства "Сохнут" на территории РФ", - сообщается на сайте российского министерства.В ходе беседы, в которой также участвовал посол Израиля в Москве, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, также затронута международная и ближневосточная проблематика, представляющая взаимный интерес, указали в МИД РФ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России."Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
https://ria.ru/20220726/sokhnut-1804938864.html
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москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов, израиль, яир лапид (министр иностранных дел израиля), мария захарова, мид израиля‎
19:18 01.08.2022 (обновлено: 20:33 01.08.2022)
 
В Москве приняли главу израильской делегации Каплан

В Москве приняли главу израильской делегации, прибывшей из-за ситуации вокруг "Сохнута"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в понедельник Тамар Каплан, главу израильской межведомственной делегации, прибывшей в Москву для консультаций по ситуации вокруг агентства "Сохнут", сообщили в российском дипведомстве.
"Первого августа специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял заместителя главного советника по юридическим вопросам МИД Израиля Т. Каплан Туржеман, которая прибыла в Москву во главе израильской межведомственной делегации для консультаций по ситуации вокруг деятельности Еврейского агентства "Сохнут" на территории РФ", - сообщается на сайте российского министерства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 09:38
Вопрос с агентством "Сохнут" лежит в правовой плоскости, заявили в МИД
В ходе беседы, в которой также участвовал посол Израиля в Москве, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, также затронута международная и ближневосточная проблематика, представляющая взаимный интерес, указали в МИД РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос с агентством "Сохнут" в РФ лежит в правовой плоскости, по ее словам, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России. Израильский премьер Яир Лапид в свою очередь отметил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства "Сохнут" будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Минюст 11 июля сообщал, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки. Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России.
"Сохнут" занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 13:10
К агентству "Сохнут" есть вопросы по соблюдению закона, заявил Песков
 
МоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил БогдановИзраильЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Мария ЗахароваМИД Израиля‎
 
 
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