https://ria.ru/20220801/situatsiya-1806547978.html

Эксперт оценила влияние ситуации вокруг Косово и Тайваня на рынок акций

Эксперт оценила влияние ситуации вокруг Косово и Тайваня на рынок акций - РИА Новости, 01.08.2022

Эксперт оценила влияние ситуации вокруг Косово и Тайваня на рынок акций

Рост напряженности и возможное продолжение геополитических ситуаций, связанных с Косово и Тайванем, несет гораздо больше рисков и последствий для американского... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T23:13

2022-08-01T23:13

2022-08-01T23:16

цены на нефть

нэнси пелоси

косово

сша

тайвань

мид кнр

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обострение ситуации на границе косово и сербии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рост напряженности и возможное продолжение геополитических ситуаций, связанных с Косово и Тайванем, несет гораздо больше рисков и последствий для американского и европейского рынков акций, чем для российского, сказала РИА Новости руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых."Причем бумеранг будет намного сильнее, чем от российских (санкций - ред.), из-за огромного размера экономики Китая и большей зависимости мировой торговли от него, и мы увидим новый виток снижения на биржах США, Гонконга и материкового Китая. В случае с Косово, конфликт в большей степени затронет европейские биржи", - поясняет Малых.Она добавила, что статистика по США в последнее время носит рецессионный характер, и данные по ВВП за второй квартал подтверждают ослабление американской экономики. "Федрезерв США хоть и повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, но обозначил, что в будущем будет ориентироваться на состояние экономики. То есть потенциально, если рецессионные тенденции будут распространяться все шире на разные сектора и носить более выраженный характер, то Федерезрв может и прекратить ужесточение ДКП", - уточняет она.По мнению эксперта, рост индекса S&P 500 может остановиться в районе 4130 пунктов, и до конца года индекс может протестировать диапазон 3400-3500 пунктов, так как для полноценного длительного ралли причины найти сложно. "В повестке правительства США нет обсуждения каких-то значимых экономических программ, и по инерции отчеты, вероятнее всего, будут выходить слабые", - заключила она.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.В конце прошлого месяца появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806514958.html

косово

сша

тайвань

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, нэнси пелоси, косово, сша, тайвань, мид кнр, s&p 500, обострение ситуации на границе косово и сербии