23:13 01.08.2022 (обновлено: 23:16 01.08.2022)
Эксперт оценила влияние ситуации вокруг Косово и Тайваня на рынок акций
Эксперт "Финам" Малых: ситуация вокруг Косово и Тайваня опасна для зарубежных рынков акций
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рост напряженности и возможное продолжение геополитических ситуаций, связанных с Косово и Тайванем, несет гораздо больше рисков и последствий для американского и европейского рынков акций, чем для российского, сказала РИА Новости руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.
"Эскалация вокруг Тайваня и Косово несет в себе риски в основном для зарубежных рынков акций, в то время как Московская биржа после начала СВО и блокировки нерезидентов уже давно живет сама по себе. Если говорить про Тайвань, то военные конфликт, если он случится, повлечет за собой санкции против Китая, которые навредят не только Китаю, но и США", - считает эксперт.
"Причем бумеранг будет намного сильнее, чем от российских (санкций - ред.), из-за огромного размера экономики Китая и большей зависимости мировой торговли от него, и мы увидим новый виток снижения на биржах США, Гонконга и материкового Китая. В случае с Косово, конфликт в большей степени затронет европейские биржи", - поясняет Малых.
Она добавила, что статистика по США в последнее время носит рецессионный характер, и данные по ВВП за второй квартал подтверждают ослабление американской экономики. "Федрезерв США хоть и повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, но обозначил, что в будущем будет ориентироваться на состояние экономики. То есть потенциально, если рецессионные тенденции будут распространяться все шире на разные сектора и носить более выраженный характер, то Федерезрв может и прекратить ужесточение ДКП", - уточняет она.
По мнению эксперта, рост индекса S&P 500 может остановиться в районе 4130 пунктов, и до конца года индекс может протестировать диапазон 3400-3500 пунктов, так как для полноценного длительного ралли причины найти сложно. "В повестке правительства США нет обсуждения каких-то значимых экономических программ, и по инерции отчеты, вероятнее всего, будут выходить слабые", - заключила она.
Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
В конце прошлого месяца появились сообщения, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси готовится посетить Тайвань в августе, что вызвало острое недовольство Пекина. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США.