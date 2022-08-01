https://ria.ru/20220801/shvetsiya-1806507193.html

МИД Швеции вызвал российского посла

МИД Швеции вызвал российского посла - РИА Новости, 01.08.2022

МИД Швеции вызвал российского посла

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в понедельник в МИД страны в связи с публикацией посольства по поводу гибели шведского гражданина на Украине, РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:26

2022-08-01T18:26

2022-08-01T18:57

в мире

швеция

специальная военная операция на украине

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в понедельник в МИД страны в связи с публикацией посольства по поводу гибели шведского гражданина на Украине, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Стокгольме."Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да", - сказали в посольстве.Ранее в аккаунте дипмиссии в соцсетях был размещен пост, в котором посольство обратило внимание на сообщения местных СМИ о гибели шведского гражданина, принимавшего участие в вооруженном конфликте на Донбассе. В дипмиссии заявили, что журналисты пытались создать "позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника". В посольстве указали, что погибший вступил в ряды армии, на протяжении 8 лет воевавшей против мирного населения, "фактически он принимал участие в карательных операциях на территориях, которые до последнего времени де-юре считались частью украинского государства".

https://ria.ru/20220719/ofitser-1803515659.html

швеция

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, швеция, россия, украина, ситуация в днр и лнр