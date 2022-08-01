https://ria.ru/20220801/shvetsiya-1806507193.html
МИД Швеции вызвал российского посла
МИД Швеции вызвал российского посла - РИА Новости, 01.08.2022
МИД Швеции вызвал российского посла
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в понедельник в МИД страны в связи с публикацией посольства по поводу гибели шведского гражданина на Украине, РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:26
2022-08-01T18:26
2022-08-01T18:57
в мире
швеция
специальная военная операция на украине
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в понедельник в МИД страны в связи с публикацией посольства по поводу гибели шведского гражданина на Украине, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Стокгольме."Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да", - сказали в посольстве.Ранее в аккаунте дипмиссии в соцсетях был размещен пост, в котором посольство обратило внимание на сообщения местных СМИ о гибели шведского гражданина, принимавшего участие в вооруженном конфликте на Донбассе. В дипмиссии заявили, что журналисты пытались создать "позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника". В посольстве указали, что погибший вступил в ряды армии, на протяжении 8 лет воевавшей против мирного населения, "фактически он принимал участие в карательных операциях на территориях, которые до последнего времени де-юре считались частью украинского государства".
https://ria.ru/20220719/ofitser-1803515659.html
швеция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfef142252267d2100597f64788f7464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:26 01.08.2022 (обновлено: 18:57 01.08.2022)
МИД Швеции вызвал российского посла
МИД Швеции вызвал российского посла Татаринцева из-за публикации о наемнике на Украине