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МИД Швеции вызвал российского посла - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/shvetsiya-1806507193.html
МИД Швеции вызвал российского посла
МИД Швеции вызвал российского посла - РИА Новости, 01.08.2022
МИД Швеции вызвал российского посла
Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в понедельник в МИД страны в связи с публикацией посольства по поводу гибели шведского гражданина на Украине, РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:26
2022-08-01T18:57
в мире
швеция
специальная военная операция на украине
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в понедельник в МИД страны в связи с публикацией посольства по поводу гибели шведского гражданина на Украине, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Стокгольме."Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да", - сказали в посольстве.Ранее в аккаунте дипмиссии в соцсетях был размещен пост, в котором посольство обратило внимание на сообщения местных СМИ о гибели шведского гражданина, принимавшего участие в вооруженном конфликте на Донбассе. В дипмиссии заявили, что журналисты пытались создать "позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника". В посольстве указали, что погибший вступил в ряды армии, на протяжении 8 лет воевавшей против мирного населения, "фактически он принимал участие в карательных операциях на территориях, которые до последнего времени де-юре считались частью украинского государства".
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в мире, швеция, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:26 01.08.2022 (обновлено: 18:57 01.08.2022)
 
МИД Швеции вызвал российского посла

МИД Швеции вызвал российского посла Татаринцева из-за публикации о наемнике на Украине

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев был вызван в понедельник в МИД страны в связи с публикацией посольства по поводу гибели шведского гражданина на Украине, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Стокгольме.
"Посла России вызывали в МИД Швеции сегодня. Это было решение МИД Швеции. Из-за нашего комментария, да", - сказали в посольстве.
Ранее в аккаунте дипмиссии в соцсетях был размещен пост, в котором посольство обратило внимание на сообщения местных СМИ о гибели шведского гражданина, принимавшего участие в вооруженном конфликте на Донбассе. В дипмиссии заявили, что журналисты пытались создать "позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника". В посольстве указали, что погибший вступил в ряды армии, на протяжении 8 лет воевавшей против мирного населения, "фактически он принимал участие в карательных операциях на территориях, которые до последнего времени де-юре считались частью украинского государства".
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