https://ria.ru/20220801/shakhta-1806312840.html

Горняков с обесточенной шахты имени Абакумова вывели на поверхность

Горняков с обесточенной шахты имени Абакумова вывели на поверхность - РИА Новости, 01.08.2022

Горняков с обесточенной шахты имени Абакумова вывели на поверхность

Все горняки шахты имени Абакумова, которая оказалась обесточенной в результате обстрелов ВСУ, выведены на поверхность, сообщило в Telegram-канале министерство... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T07:36

2022-08-01T07:36

2022-08-01T07:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Все горняки шахты имени Абакумова, которая оказалась обесточенной в результате обстрелов ВСУ, выведены на поверхность, сообщило в Telegram-канале министерство угля и энергетики Донецкой народной республики."В 1.15 все горняки шахты имени Абакумова подняты на поверхность. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Вчера в ведомстве заявили, что шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без напряжения из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, под землей находились по меньшей мере 70 человек. Позднее в министерстве сообщили, что с первой из них всех горняков подняли на поверхность, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины