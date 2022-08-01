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Горняков с обесточенной шахты имени Абакумова вывели на поверхность - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/shakhta-1806312840.html
Горняков с обесточенной шахты имени Абакумова вывели на поверхность
Горняков с обесточенной шахты имени Абакумова вывели на поверхность - РИА Новости, 01.08.2022
Горняков с обесточенной шахты имени Абакумова вывели на поверхность
Все горняки шахты имени Абакумова, которая оказалась обесточенной в результате обстрелов ВСУ, выведены на поверхность, сообщило в Telegram-канале министерство... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T07:36
2022-08-01T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Все горняки шахты имени Абакумова, которая оказалась обесточенной в результате обстрелов ВСУ, выведены на поверхность, сообщило в Telegram-канале министерство угля и энергетики Донецкой народной республики."В 1.15 все горняки шахты имени Абакумова подняты на поверхность. Пострадавших нет", — говорится в публикации.Вчера в ведомстве заявили, что шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без напряжения из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, под землей находились по меньшей мере 70 человек. Позднее в министерстве сообщили, что с первой из них всех горняков подняли на поверхность, никто не пострадал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
07:36 01.08.2022
 
Горняков с обесточенной шахты имени Абакумова вывели на поверхность

Горняков с обесточенной из-за удара ВСУ шахты имени Абакумова в ДНР вывели на поверхность

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. Все горняки шахты имени Абакумова, которая оказалась обесточенной в результате обстрелов ВСУ, выведены на поверхность, сообщило в Telegram-канале министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.
"В 1.15 все горняки шахты имени Абакумова подняты на поверхность. Пострадавших нет", — говорится в публикации.
Вчера в ведомстве заявили, что шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без напряжения из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск, под землей находились по меньшей мере 70 человек. Позднее в министерстве сообщили, что с первой из них всех горняков подняли на поверхность, никто не пострадал.
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