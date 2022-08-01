https://ria.ru/20220801/seversk-1806538333.html

ВСУ разместили артиллерию в детском саду в Северске

ВСУ разместили артиллерию в детском саду в Северске - РИА Новости, 01.08.2022

ВСУ разместили артиллерию в детском саду в Северске

Украинские войска разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада в Северске в ДНР, откуда обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя на ответный огонь, сообщил... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:36

2022-08-01T21:36

2022-08-01T21:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днр

донецкая народная республика

северск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада в Северске в ДНР, откуда обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя на ответный огонь, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северске Донецкой Народной Республики на территории детского сада "Золотая рыбка" (ул. Молодежная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь", - сообщил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/soledar-1806536303.html

донецкая народная республика

северск

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вооруженные силы украины, днр, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы рф