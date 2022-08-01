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ВСУ разместили артиллерию в детском саду в Северске - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/seversk-1806538333.html
ВСУ разместили артиллерию в детском саду в Северске
ВСУ разместили артиллерию в детском саду в Северске - РИА Новости, 01.08.2022
ВСУ разместили артиллерию в детском саду в Северске
Украинские войска разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада в Северске в ДНР, откуда обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя на ответный огонь, сообщил... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:36
2022-08-01T21:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днр
донецкая народная республика
северск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада в Северске в ДНР, откуда обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя на ответный огонь, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северске Донецкой Народной Республики на территории детского сада "Золотая рыбка" (ул. Молодежная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь", - сообщил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220801/soledar-1806536303.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, днр, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы рф
21:36 01.08.2022 (обновлено: 21:41 01.08.2022)
 
ВСУ разместили артиллерию в детском саду в Северске

Минобороны: украинские войска разместили артиллерию в детсаду Северска в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска разместили артиллерию и РСЗО на территории детсада в Северске в ДНР, откуда обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя на ответный огонь, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Северске Донецкой Народной Республики на территории детского сада "Золотая рыбка" (ул. Молодежная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь", - сообщил он.
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 21:16В мире
Силы ЛНР продолжают наступление на Соледар, заявил один из бойцов
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДНРДонецкая Народная РеспубликаСеверскВооруженные силы РФ
 
 
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