https://ria.ru/20220801/sevastopol-1806400270.html

Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым

Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым - РИА Новости, 01.08.2022

Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым

Севастополь на данный момент является прифронтовым городом, в этой связи в нем введен желтый уровень террористической опасности, заявил в понедельник губернатор РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:18

2022-08-01T13:18

2022-08-01T13:18

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

россия

ситуация в днр и лнр

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Севастополь на данный момент является прифронтовым городом, в этой связи в нем введен желтый уровень террористической опасности, заявил в понедельник губернатор Михаил Развожаев.Желтый уровень террористической опасности ввели в Севастополе в воскресенье после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота."Относимся к этой работе [по обеспечению безопасности] серьезно … Инструктажи, обходы, проверки – это вообще полезно, в это время максимально важно. Правоохранительные органы разбираются с причинами происшедшего, но, тем не менее, надо отчетливо понимать, что Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями", - сказал Развожаев на оперативном совещании правительства. По его словам, он лично будет контролировать проведение мероприятий в рамках желтого уровня террористической опасности.Беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе - ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806180820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, севастополь, россия, ситуация в днр и лнр, михаил развожаев