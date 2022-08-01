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Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/sevastopol-1806400270.html
Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым
Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым - РИА Новости, 01.08.2022
Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым
Севастополь на данный момент является прифронтовым городом, в этой связи в нем введен желтый уровень террористической опасности, заявил в понедельник губернатор РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:18
2022-08-01T13:18
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
россия
ситуация в днр и лнр
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Севастополь на данный момент является прифронтовым городом, в этой связи в нем введен желтый уровень террористической опасности, заявил в понедельник губернатор Михаил Развожаев.Желтый уровень террористической опасности ввели в Севастополе в воскресенье после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота."Относимся к этой работе [по обеспечению безопасности] серьезно … Инструктажи, обходы, проверки – это вообще полезно, в это время максимально важно. Правоохранительные органы разбираются с причинами происшедшего, но, тем не менее, надо отчетливо понимать, что Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями", - сказал Развожаев на оперативном совещании правительства. По его словам, он лично будет контролировать проведение мероприятий в рамках желтого уровня террористической опасности.Беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе - ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.
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происшествия, севастополь, россия, ситуация в днр и лнр, михаил развожаев
13:18 01.08.2022
 
Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым

Губернатор Севастополя Развожаев после удара по штабу ЧФ назвал город прифронтовым

© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваМесто атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Место атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Севастополь на данный момент является прифронтовым городом, в этой связи в нем введен желтый уровень террористической опасности, заявил в понедельник губернатор Михаил Развожаев.
Желтый уровень террористической опасности ввели в Севастополе в воскресенье после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.
"Относимся к этой работе [по обеспечению безопасности] серьезно … Инструктажи, обходы, проверки – это вообще полезно, в это время максимально важно. Правоохранительные органы разбираются с причинами происшедшего, но, тем не менее, надо отчетливо понимать, что Севастополь – прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями", - сказал Развожаев на оперативном совещании правительства. По его словам, он лично будет контролировать проведение мероприятий в рамках желтого уровня террористической опасности.
Беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе - ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте атаки украинского беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 10:06
Развожаев заявил, что поводов для паники после удара БПЛА по штабу ЧФ нет
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольРоссияСитуация в ДНР и ЛНРМихаил Развожаев
 
 
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