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Бутина призвала выступить в поддержку Сербии - РИА Новости, 01.08.2022
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Бутина призвала выступить в поддержку Сербии
Бутина призвала выступить в поддержку Сербии - РИА Новости, 01.08.2022
Бутина призвала выступить в поддержку Сербии
Член депутатской группы ГД по связям с парламентом Сербии Мария Бутина сообщила, что Россия должна выступить в поддержку Сербии в ситуации, сложившейся в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:06
2022-08-01T12:06
в мире
косово
сербия
россия
госдума рф
мария бутина
обострение ситуации на границе косово и сербии
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Член депутатской группы ГД по связям с парламентом Сербии Мария Бутина сообщила, что Россия должна выступить в поддержку Сербии в ситуации, сложившейся в Косово, сегодня важно показать, что страны являются союзниками."Россия должна выступить в поддержку Сербии, однозначно. Очень важно продемонстрировать сейчас, что мы давние и верные союзники", - сообщила Бутина РИА Новости. Также она отметила, что Европа является в наши дни ведомой по отношению к США. "В данном случае имеет место быть вмешательство во внутренние дела Европы со стороны США. Я в случайности не верю и там, где вижу аббревиатуру НАТО и США – понимаю, что любые случайности не случайны", - рассказала депутат.Депутат также отметила, что любая дестабилизация ситуации ухудшает жизнь граждан стран, участвующих в конфликте. "Здесь могут вести эту игру для дальнейшей дестабилизации внутри Европы, чтобы переключить существующие экономические проблемы на европейском пространстве на военную повестку. Что мы уже видим. Очевидно, это решение могло быть принято не в Косово, ветер дует из-за океана", - сообщила парламентарий.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белграде сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
https://ria.ru/20220728/serbiya-1805587629.html
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в мире, косово, сербия, россия, госдума рф, мария бутина, обострение ситуации на границе косово и сербии
12:06 01.08.2022
 
Бутина призвала выступить в поддержку Сербии

Депутат Бутина: Россия должна поддержать Сербию и показать свое союзничество

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Мария Бутина
Депутат Государственной Думы РФ Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Мария Бутина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Член депутатской группы ГД по связям с парламентом Сербии Мария Бутина сообщила, что Россия должна выступить в поддержку Сербии в ситуации, сложившейся в Косово, сегодня важно показать, что страны являются союзниками.
"Россия должна выступить в поддержку Сербии, однозначно. Очень важно продемонстрировать сейчас, что мы давние и верные союзники", - сообщила Бутина РИА Новости. Также она отметила, что Европа является в наши дни ведомой по отношению к США. "В данном случае имеет место быть вмешательство во внутренние дела Европы со стороны США. Я в случайности не верю и там, где вижу аббревиатуру НАТО и США – понимаю, что любые случайности не случайны", - рассказала депутат.
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Депутат также отметила, что любая дестабилизация ситуации ухудшает жизнь граждан стран, участвующих в конфликте. "Здесь могут вести эту игру для дальнейшей дестабилизации внутри Европы, чтобы переключить существующие экономические проблемы на европейском пространстве на военную повестку. Что мы уже видим. Очевидно, это решение могло быть принято не в Косово, ветер дует из-за океана", - сообщила парламентарий.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белграде сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
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В миреКосовоСербияРоссияГосдума РФМария БутинаОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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