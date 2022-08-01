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Саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов
Саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 01.08.2022
Саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов
Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:51
2022-08-01T21:51
2022-08-01T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 6 162,98 гектара территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 178 742 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов
Минобороны: саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов