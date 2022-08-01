https://ria.ru/20220801/sapery-1806540095.html

Саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов

Саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 01.08.2022

Саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов

Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:51

2022-08-01T21:51

2022-08-01T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе более 178 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 6 162,98 гектара территории, 620 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 96,6 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 178 742 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Евгения Нефедова

в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)