https://ria.ru/20220801/sanktsii-1806475078.html

Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек

Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек - РИА Новости, 01.08.2022

Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек

Москва в ответ на введенные Лондоном санкции расширила черный список британских политиков, бизнесменов и журналистов, которым закрыт въезд в Россию. Об этом... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:51

2022-08-01T16:51

2022-08-01T17:57

россия

в мире

дэвид кэмерон

великобритания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москва в ответ на введенные Лондоном санкции расширила черный список британских политиков, бизнесменов и журналистов, которым закрыт въезд в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД.Стоп-лист пополнили 39 политиков, бизнесменов и журналистов, которые, как отмечают в министерстве, "способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию". Среди них — бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, пресс-секретарь Форин-офиса Хелен Бауэр-Истон, глава новостной службы корпорации Би-Би-Си Джонатан Манро."Как уже не раз отмечалось, пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны. Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия", — подчеркнули в МИД.Учитывая стремление британских властей "раскручивать санкционный механизм", работа над расширением стоп-листа продолжится, заключили дипломаты.В конце февраля Великобритания ввела против России санкции, включив в черный список президента Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других государственных деятелей, депутатов Госдумы, журналистов, представителей общественности. Впоследствии список не раз расширяли.Россия в ответ составила свой стоп-лист, закрыв въезд премьер-министру Борису Джонсону, главе МИД Элизабет Трасс, министру обороны Бену Уоллесу, министру юстиции Доминику Раабу, главе Минфина Риши Сунаку и другим британским подданным.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов рестрикций, включая эмбарго на уголь и нефть.По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, дэвид кэмерон, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии