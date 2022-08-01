16:51 01.08.2022 (обновлено: 17:57 01.08.2022)
Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек
Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москва в ответ на введенные Лондоном санкции расширила черный список британских политиков, бизнесменов и журналистов, которым закрыт въезд в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД.
Стоп-лист пополнили 39 политиков, бизнесменов и журналистов, которые, как отмечают в министерстве, "способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию". Среди них — бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, пресс-секретарь Форин-офиса Хелен Бауэр-Истон, глава новостной службы корпорации Би-Би-Си Джонатан Манро.
"Как уже не раз отмечалось, пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны. Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия", — подчеркнули в МИД.
Учитывая стремление британских властей "раскручивать санкционный механизм", работа над расширением стоп-листа продолжится, заключили дипломаты.
В конце февраля Великобритания ввела против России санкции, включив в черный список президента Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других государственных деятелей, депутатов Госдумы, журналистов, представителей общественности. Впоследствии список не раз расширяли.
Россия в ответ составила свой стоп-лист, закрыв въезд премьер-министру Борису Джонсону, главе МИД Элизабет Трасс, министру обороны Бену Уоллесу, министру юстиции Доминику Раабу, главе Минфина Риши Сунаку и другим британским подданным.
По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.