Рейтинг@Mail.ru
Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/sanktsii-1806475078.html
Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек
Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек - РИА Новости, 01.08.2022
Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек
Москва в ответ на введенные Лондоном санкции расширила черный список британских политиков, бизнесменов и журналистов, которым закрыт въезд в Россию. Об этом... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:51
2022-08-01T17:57
россия
в мире
дэвид кэмерон
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145084/01/1450840123_0:0:1710:962_1920x0_80_0_0_80ce179a41bef2a65b620c5e681a5bda.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москва в ответ на введенные Лондоном санкции расширила черный список британских политиков, бизнесменов и журналистов, которым закрыт въезд в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД.Стоп-лист пополнили 39 политиков, бизнесменов и журналистов, которые, как отмечают в министерстве, "способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию". Среди них — бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, пресс-секретарь Форин-офиса Хелен Бауэр-Истон, глава новостной службы корпорации Би-Би-Си Джонатан Манро."Как уже не раз отмечалось, пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны. Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия", — подчеркнули в МИД.Учитывая стремление британских властей "раскручивать санкционный механизм", работа над расширением стоп-листа продолжится, заключили дипломаты.В конце февраля Великобритания ввела против России санкции, включив в черный список президента Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других государственных деятелей, депутатов Госдумы, журналистов, представителей общественности. Впоследствии список не раз расширяли.Россия в ответ составила свой стоп-лист, закрыв въезд премьер-министру Борису Джонсону, главе МИД Элизабет Трасс, министру обороны Бену Уоллесу, министру юстиции Доминику Раабу, главе Минфина Риши Сунаку и другим британским подданным.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов рестрикций, включая эмбарго на уголь и нефть.По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220524/parlament-1790440874.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145084/01/1450840123_104:0:1608:1128_1920x0_80_0_0_888e4fa41e4304eedd7725d32dfa7742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, дэвид кэмерон, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
16:51 01.08.2022 (обновлено: 17:57 01.08.2022)
 
Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек

Россия ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 38 человек

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Москва в ответ на введенные Лондоном санкции расширила черный список британских политиков, бизнесменов и журналистов, которым закрыт въезд в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД.
Стоп-лист пополнили 39 политиков, бизнесменов и журналистов, которые, как отмечают в министерстве, "способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию". Среди них — бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, пресс-секретарь Форин-офиса Хелен Бауэр-Истон, глава новостной службы корпорации Би-Би-Си Джонатан Манро.
"Как уже не раз отмечалось, пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны. Выбор в пользу конфронтации — это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия", — подчеркнули в МИД.
Учитывая стремление британских властей "раскручивать санкционный механизм", работа над расширением стоп-листа продолжится, заключили дипломаты.
Вестминстерское аббатство и Биг-Бен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 16:42
Россия запретила въезд 154 членам британского парламента
В конце февраля Великобритания ввела против России санкции, включив в черный список президента Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других государственных деятелей, депутатов Госдумы, журналистов, представителей общественности. Впоследствии список не раз расширяли.
Россия в ответ составила свой стоп-лист, закрыв въезд премьер-министру Борису Джонсону, главе МИД Элизабет Трасс, министру обороны Бену Уоллесу, министру юстиции Доминику Раабу, главе Минфина Риши Сунаку и другим британским подданным.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Так, ЕС принял уже семь пакетов рестрикций, включая эмбарго на уголь и нефть.
По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен президент, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
 
РоссияВ миреДэвид КэмеронВеликобританияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала