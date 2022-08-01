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Новая Зеландия ввела санкции против российской армии и ВПК - РИА Новости, 01.08.2022
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Новая Зеландия ввела санкции против российской армии и ВПК
Новая Зеландия ввела санкции против российской армии и ВПК - РИА Новости, 01.08.2022
Новая Зеландия ввела санкции против российской армии и ВПК
Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении вооруженных сил и военно-промышленного комплекса России, говорится в сообщении,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:36
2022-08-01T12:46
в мире
россия
новая зеландия
санкции в отношении россии
вооруженные силы рф
согаз
ржд
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении вооруженных сил и военно-промышленного комплекса России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты."Сегодня мы ввели санкции в отношении войск вооруженных сил (России - ред.), в том числе в отношении оборонных структур, которые отвечают за поставку оружия и военного оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что санкции также введены в отношении страховой компании "Согаз", РЖД, а также в отношении организаций, которые занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники для ВС России."Закон о санкциях в отношении России, который был единогласно принят парламентом Новой Зеландии в марте, допускает широкий спектр мер, включая запреты на поездки, замораживание активов, запрет на финансовые операции и запрет на пересечение границы Новой Зеландии для морских судов и самолетов", - напомнила Махута. Она также отметила, что эти меры не позволяют гражданам и компаниям Новой Зеландии предоставлять товары и услуги российским вооруженным силам и другим оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.В начале июня Новая Зеландия добавила в санкционный список против РФ и Белоруссии 44 компании, в том числе "Газпром". Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыт въезд в Новую Зеландию и отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Принадлежащие им суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств России и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию. Как сообщалось ранее, с 25 апреля введен дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт в Новую Зеландию.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220730/sanktsii-1806041598.html
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в мире, россия, новая зеландия, санкции в отношении россии, вооруженные силы рф, согаз, ржд
12:36 01.08.2022 (обновлено: 12:46 01.08.2022)
 
Новая Зеландия ввела санкции против российской армии и ВПК

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против российских Вооруженных Сил и ВПК

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкНа улице города Крайстчерч. Новая Зеландия
На улице города Крайстчерч. Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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На улице города Крайстчерч. Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении вооруженных сил и военно-промышленного комплекса России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.
"Сегодня мы ввели санкции в отношении войск вооруженных сил (России - ред.), в том числе в отношении оборонных структур, которые отвечают за поставку оружия и военного оборудования", - говорится в сообщении. Отмечается, что санкции также введены в отношении страховой компании "Согаз", РЖД, а также в отношении организаций, которые занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники для ВС России.
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"Закон о санкциях в отношении России, который был единогласно принят парламентом Новой Зеландии в марте, допускает широкий спектр мер, включая запреты на поездки, замораживание активов, запрет на финансовые операции и запрет на пересечение границы Новой Зеландии для морских судов и самолетов", - напомнила Махута. Она также отметила, что эти меры не позволяют гражданам и компаниям Новой Зеландии предоставлять товары и услуги российским вооруженным силам и другим оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.
В начале июня Новая Зеландия добавила в санкционный список против РФ и Белоруссии 44 компании, в том числе "Газпром". Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыт въезд в Новую Зеландию и отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Принадлежащие им суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств России и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию. Как сообщалось ранее, с 25 апреля введен дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт в Новую Зеландию.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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