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ВСУ разместили РСЗО в частном секторе в Черкассах - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/rszo-1806539397.html
ВСУ разместили РСЗО в частном секторе в Черкассах
ВСУ разместили РСЗО в частном секторе в Черкассах - РИА Новости, 01.08.2022
ВСУ разместили РСЗО в частном секторе в Черкассах
Украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО в частных домовладениях в Черкассах, при этом местные жители из домов не... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:46
2022-08-01T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
черкассы
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО в частных домовладениях в Черкассах, при этом местные жители из домов не эвакуированы, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Черкассах в частных домовладениях (ул. Пушкина) украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, при этом местные жители из домов не эвакуированы", - сообщил Мизинцев.Генерал в очередной раз подчеркнул, что подобные действия киевских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.
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в мире, черкассы
21:46 01.08.2022 (обновлено: 21:50 01.08.2022)
 
ВСУ разместили РСЗО в частном секторе в Черкассах

Минобороны: ВСУ разместили РСЗО в частном секторе в Черкассах, не эвакуировав жителей

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО в частных домовладениях в Черкассах, при этом местные жители из домов не эвакуированы, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Черкассах в частных домовладениях (ул. Пушкина) украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, при этом местные жители из домов не эвакуированы", - сообщил Мизинцев.
Генерал в очередной раз подчеркнул, что подобные действия киевских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.
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