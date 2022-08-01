https://ria.ru/20220801/rszo-1806539397.html

ВСУ разместили РСЗО в частном секторе в Черкассах

ВСУ разместили РСЗО в частном секторе в Черкассах - РИА Новости, 01.08.2022

ВСУ разместили РСЗО в частном секторе в Черкассах

Украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО в частных домовладениях в Черкассах, при этом местные жители из домов не... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T21:46

2022-08-01T21:46

2022-08-01T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

черкассы

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО в частных домовладениях в Черкассах, при этом местные жители из домов не эвакуированы, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Черкассах в частных домовладениях (ул. Пушкина) украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, при этом местные жители из домов не эвакуированы", - сообщил Мизинцев.Генерал в очередной раз подчеркнул, что подобные действия киевских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкассы

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, черкассы