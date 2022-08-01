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Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 миллиарда рублей

Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 миллиарда рублей - РИА Новости, 01.08.2022

Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 миллиарда рублей

Росавиация по состоянию на 1 августа перечислила российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 миллиардов рублей, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:02

2022-08-01T16:02

2022-08-01T16:02

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Росавиация по состоянию на 1 августа перечислила российским авиакомпаниям и аэропортам субсидии в размере 54 миллиардов рублей, сообщает ведомство.Так, выделены 35,8 (из 100) миллиарда рублей авиакомпаниям по программе субсидирования за выполненный пассажирооборот на внутренних воздушных линиях в апреле-октябре 2022 года: в июле произведены в полном объеме выплаты 32 авиакомпаниям за апрель-июнь. В июле произведены в полном объеме выплаты в 16,9 миллиарда рублей 20 авиакомпаниям за возврат билетов на вынужденно отмененные рейсы. Всего на возврат билетов выделено 19,5 миллиарда рублей, объявлен отбор на остаток суммы – 2,6 миллиарда.Также перечислены субсидии закрытым 11 аэропортам юга и центральной части России: 1,3 миллиарда рублей в мае выплачены за март и апрель. Проводится второй отбор за период мая–июня. Перечисление субсидии аэропортам планируется в августе. Кроме того, 2,9 миллиарда рублей будут выплачены в августе четырём грузовым авиакомпаниям. Субсидия предоставляется в расчете за выполненный авиакомпанией в апреле–октябре 2022 года грузооборот.Такие меры поддержки, отмечает Росавиация, обеспечили ликвидность авиакомпаний и позволили им сохранить перевозки на маршрутах внутренних воздушных линий, а закрытым аэропортам юга и центральной части России позволили обеспечить содержание инфраструктуры и не сокращать персонал.

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новости - туризм, экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)