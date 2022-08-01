https://ria.ru/20220801/remont-1806441663.html

Строители из Чувашии отремонтируют в Мариуполе девять многоквартирных домов

Строители из Чувашии отремонтируют в Мариуполе девять многоквартирных домов - РИА Новости, 01.08.2022

Строители из Чувашии отремонтируют в Мариуполе девять многоквартирных домов

Девять многоквартирных домов отремонтируют чувашские строители на первом этапе восстановления жилых домов в Мариуполе, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:12

2022-08-01T15:12

2022-08-01T15:12

специальная военная операция на украине

жкх

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девять многоквартирных домов отремонтируют чувашские строители на первом этапе восстановления жилых домов в Мариуполе, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.Ранее сообщалось, что 26 июля Николаев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным в рамках запланированного рабочего визита, они обсудили ход восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры региона.Ранее Николаев сообщил о готовности к запуску в кратчайшие сроки Донецкого электротехнического завода и Торезского электротехнического завода в ДНР. Кроме локализации электротехнического производства, также планируется организация местного производства дверей и окон для восстановления жилых домов и промышленных предприятий."Дальше будем действовать вместе на основании достигнутых договоренностей", - отметил глава Чувашии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

жкх, денис пушилин, донецкая народная республика