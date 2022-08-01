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Строители из Чувашии отремонтируют в Мариуполе девять многоквартирных домов - РИА Новости, 01.08.2022
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Строители из Чувашии отремонтируют в Мариуполе девять многоквартирных домов
Строители из Чувашии отремонтируют в Мариуполе девять многоквартирных домов - РИА Новости, 01.08.2022
Строители из Чувашии отремонтируют в Мариуполе девять многоквартирных домов
Девять многоквартирных домов отремонтируют чувашские строители на первом этапе восстановления жилых домов в Мариуполе, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:12
2022-08-01T15:12
специальная военная операция на украине
жкх
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девять многоквартирных домов отремонтируют чувашские строители на первом этапе восстановления жилых домов в Мариуполе, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.Ранее сообщалось, что 26 июля Николаев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным в рамках запланированного рабочего визита, они обсудили ход восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры региона.Ранее Николаев сообщил о готовности к запуску в кратчайшие сроки Донецкого электротехнического завода и Торезского электротехнического завода в ДНР. Кроме локализации электротехнического производства, также планируется организация местного производства дверей и окон для восстановления жилых домов и промышленных предприятий."Дальше будем действовать вместе на основании достигнутых договоренностей", - отметил глава Чувашии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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жкх, денис пушилин, донецкая народная республика
15:12 01.08.2022
 
Строители из Чувашии отремонтируют в Мариуполе девять многоквартирных домов

Глава Чувашии Николаев: регион примет участие в ремонте многоквартирных домов в Мариуполе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на проспект Мира в Мариуполе
Вид на проспект Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид на проспект Мира в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Девять многоквартирных домов отремонтируют чувашские строители на первом этапе восстановления жилых домов в Мариуполе, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Ранее сообщалось, что 26 июля Николаев встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным в рамках запланированного рабочего визита, они обсудили ход восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры региона.
"В ближайшие дни строители Чувашии приступят к восстановлению жилищного фонда города Мариуполь на Донбассе. На первом этапе планируется капитальный ремонт девяти многоквартирных домов", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале.
Ранее Николаев сообщил о готовности к запуску в кратчайшие сроки Донецкого электротехнического завода и Торезского электротехнического завода в ДНР. Кроме локализации электротехнического производства, также планируется организация местного производства дверей и окон для восстановления жилых домов и промышленных предприятий.
"Дальше будем действовать вместе на основании достигнутых договоренностей", - отметил глава Чувашии.
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