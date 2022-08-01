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В Подмосковье стало проще приобрести средства для реабилитации инвалидов
В Подмосковье стало проще приобрести средства для реабилитации инвалидов - РИА Новости, 01.08.2022
В Подмосковье стало проще приобрести средства для реабилитации инвалидов
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в регионе упростили покупку средств для реабилитации инвалидов. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:44
2022-08-01T19:44
2022-08-01T19:44
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в регионе упростили покупку средств для реабилитации инвалидов. Об этом сообщил телеканал "360".Каклюгина напомнила, что технику для реабилитации раньше выдавали по сертификату. В частности, речь идет о подъемниках, медицинских кроватях, аккумуляторах для кресел-каталок и прочих изделиях.Вице-губернатор Подмосковья заметила, что купить их можно было на ограниченную сумму и у определенных организаций, что зачастую для инвалидов было затруднительно.В минсоцразвития Подмосковья также обратили внимание на то, что инвалиды и дети-инвалиды могут получить выплату, подав заявление через портал "Госуслуги".
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости
. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в регионе упростили покупку средств для реабилитации инвалидов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Каклюгина напомнила, что технику для реабилитации раньше выдавали по сертификату. В частности, речь идет о подъемниках, медицинских кроватях, аккумуляторах для кресел-каталок и прочих изделиях.
Вице-губернатор Подмосковья заметила, что купить их можно было на ограниченную сумму и у определенных организаций, что зачастую для инвалидов было затруднительно.
"Теперь приобрести необходимое изделие можно в любой организации, осуществляющей их продажу, в том числе в интернет-магазине", — добавила Каклюгина.
В минсоцразвития Подмосковья также обратили внимание на то, что инвалиды и дети-инвалиды могут получить выплату, подав заявление через портал "Госуслуги".