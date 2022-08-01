https://ria.ru/20220801/raketa-1806550230.html

Ракета "Союз-2.1в" с военным спутником стартовала с Плесецка

Ракета "Союз-2.1в" с военным спутником стартовала с Плесецка - РИА Новости, 01.08.2022

Ракета "Союз-2.1в" с военным спутником стартовала с Плесецка

Ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала вечером в понедельник с космодрома Плесецк, она выведет на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T23:39

2022-08-01T23:39

2022-08-01T23:39

космос - риа наука

россия

плесецк (космодром)

союз

роскосмос

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ракета легкого класса "Союз-2.1в" стартовала вечером в понедельник с космодрома Плесецк, она выведет на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны России, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства."В понедельник, 1 августа, в 23.25 (мск) с Государственного испытательного космодрома министерства обороны России (космодром Плесецк) боевым расчетом Космических войск успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.Отмечается, что предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Запуск и полет ракеты контролировал наземный автоматизированный комплекс управления. Другие детали не приводятся.В Минобороны РФ напомнили, что летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на Плесецке 8 ноября 2004 года. Эта ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались на северном космодроме с 1973 по 2012 год.За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков "Союз-У", на орбиты выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

https://ria.ru/20220801/sputnik-1806498001.html

https://ria.ru/20220729/roskosmos-1805850903.html

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космос - риа наука, россия, плесецк (космодром), союз, роскосмос