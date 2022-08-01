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ВСУ разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музкомедии в Одессе
ВСУ разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музкомедии в Одессе - РИА Новости, 01.08.2022
ВСУ разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музкомедии в Одессе
Украинские войска разместили расчеты ПЗРК в Одессе на крыше театра музыкальной комедии, а на прилегающей территории общежития вуза – вооружение и бронетехнику,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T21:54
2022-08-01T21:54
2022-08-01T21:54
специальная военная операция на украине
одесса
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска разместили расчеты ПЗРК в Одессе на крыше театра музыкальной комедии, а на прилегающей территории общежития вуза – вооружение и бронетехнику, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе на крыше театра музыкальной комедии (ул. Пантелеймоновская) украинскими вооруженными формированиями размещены расчеты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета (ул. Львовская) - тяжелое вооружение и бронетехника", - сообщил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса
ВСУ разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музкомедии в Одессе
Минобороны: ВСУ разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музкомедии в Одессе