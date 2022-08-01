https://ria.ru/20220801/putin-1806502416.html
Путин напомнил об условиях Договора о нераспространении ядерного оружия
Путин напомнил об условиях Договора о нераспространении ядерного оружия - РИА Новости, 01.08.2022
Путин напомнил об условиях Договора о нераспространении ядерного оружия
Обязательства Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по нераспространению, разоружению и мирному использованию атома в полной мере отвечают... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:13
2022-08-01T18:13
2022-08-01T18:13
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Обязательства Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по нераспространению, разоружению и мирному использованию атома в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран, заявил президент России Владимир Путин."За более чем полвека своего существования Договор стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности. Предусматриваемые им обязательства в сферах нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран", - отметил он в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
https://ria.ru/20220801/putin-1806498296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
Путин напомнил об условиях Договора о нераспространении ядерного оружия
Путин: обязательства ДНЯО полностью отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран